Fußball-Oberliga : Im Aufsteigerduell noch was gutzumachen

Auf den bisher dreifachen Torschützen Alexander Schmieden hofft der FSV Jägersburg auch im Saarderby beim Mitaufsteiger FV Eppelborn. Foto: Hagen/Markus Hagen

Jägersburg Duell der Aufsteiger: Der FSV Jägersburg will sich im Saarderby beim FV Eppelborn für die klare Pleite der Vorsaison revanchieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hagen

Am dritten Spieltag ist der FSV Jägersburg in der Südgruppe der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar angekommen. Mit einem verdienten 2:1-Heimsieg über den Mitaufsteiger FC Speyer sicherte sich das Team von Trainer Tim Harenberg die ersten Zähler. Darauf wollen die Homburger Vorstädter am Samstag ab 16.30 Uhr bei Mitaufsteiger FV Eppelborn aufbauen.

„Gegen Eppelborn haben wir noch etwas aus der vergangenen Saison gutzumachen“, erinnert sich FSV-Coach Tim Harenberg nur ungern an die Partie seines Teams in der vergangenen Saarlandligarunde zurück. Mit 0:5 kassierten die Lila-Weißen eine verheerende Auswärtsschlappe. „Jetzt gilt es am Samstag nicht nur, dieses Ergebnis zu korrigieren, sondern auch den einen oder anderen Punkt für den Klassenerhalt zu sammeln.“

Denn für Harenberg war gleich von Beginn der Saison an klar, „dass es für uns schon schwer wird, in der Oberliga zu bestehen“. Doch selbst bei der am Ende klaren 2:7-Auftaktniederlage bei Wormatia Worms sei über weite Strecken deutlich geworden, dass die Jägersburger durchaus die Möglichkeit haben, mitzuhalten. „Beim Mitaufsteiger und Konkurrenten um den Ligaerhalt wäre ein Punkt – oder besser sogar drei Zähler – natürlich sehr wertvoll.“ Harenbergs Mannschaft wolle nach dem ersten Saisonsieg gegen den FC Speyer nun nachlegen. Der Jägersburger Trainer rechnet mit einem offenen Spiel. „Auch der FV Eppelborn geht besonders motiviert nach ihrem ersten Sieg (3:1 gegen Arminia Ludwigshafen) in diese Begegnung.“