Fußball-Regionalligist FC Homburg Mit großen Zielen zu den Grün-Weißen gekommen

Vergangene Woche reiste der Offensivspieler zu den Saarländern ins Trainingslager in Belek nach, um mit seinen neuen Teamkollegen in die Vorbereitung einzusteigen. „Ich hatte das Gefühl, etwas Neues machen zu müssen“, erklärt der Lette, der in seiner bisherigen Fußballkarriere schon eine ganze Reihe an Vereinen durchlaufen hat. Zuletzt kickte der offensive Außenbahnspieler für den lettischen Erstligisten FK RFS Riga. Mit dem er in der vergangenen Saison auch Meister wurde. In der lettischen Hauptstadt begann er auch mit dem Fußballspielen. Bei Skonto Riga schnürte er in der Jugend die Schuhe, ehe er im Alter von acht Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland auswanderte. Ontuzans schloss sich hier der Jugendabteilung des FC Augsburg an. Von 2010 bis 2020 spielte er dann bei Bayern München in den verschiedenen Jugendteams bis zur U23. Von Februar bis Juni 2020 war Ontuzans an die U21 des FC St. Gallen ausgeliehen. 2020/21 spielte er für den SC Freiburg II in der 3. Liga. Anschließend ging es 2023 zurück in seine Heimat nach Riga, wo er für den Ersligisten RFS spielte. Ontuzans, der von 2019 bis 2021 neun A-Länderspiele für Lettland absolvierte, kam in seiner Zeit beim SC Freiburg II und FC Bayern II auf 36 Drittligaspiele. In Riga lief es zuletzt nicht ganz so gut. Einige Male durfte Ontuzans spielen, dann wieder musste er pausieren. Mit dieser Situation war er unzufrieden. Er wünscht sich mehr Spielzeit und über seinen Berater landete er nun beim FC Homburg.