Fußball-Landesliga West TSC beginnt in Eppenbrunn zu ängstlich

Im zweiten Durchgang lief es dann für den TSC vor 120 Zuschauern deutlich besser. Acar und der gleichberechtigte Spielertrainer Dennis Hirt hatten in der Halbzeit zwei personelle Veränderungen vorgenommen und Tim-Patrick Gampfer sowie Erblind Syleijmani für Nico Büchel sowie den verletzten Tobias Schön gebracht. In der Kabine schworen sich die Gästespieler darauf ein, es in den zweiten 45 Minuten deutlich besser machen zu wollen. „Wir waren dann auch die klar bessere Mannschaft gewesen“, berichtet Acar. Den zu diesem Zeitpunkt längst überfälligen Ausgleich markierte Alex Styben in der 67. Minute. In der Folge schrammten die Zweibrücker nur haarscharf am dritten Auswärtssieg der laufenden Saison vorbei. So ließen Tim Wachall und Erik Bischof zwei Riesenchancen ungenutzt verstreichen. „Eigentlich war aufgrund der zweiten Halbzeit ein Sieg möglich. Insgesamt war es aber dennoch ein gerechtes Unentschieden, da wir einfach die erste Halbzeit verpennt hatten. Leider hat sich außer Tobias Schön auch noch Felix Decker verletzt“, erklärt der TSC-Trainer. Für Decker wurde in der 54. Minute Tim Schadrin eingewechselt.