Top-Torjäger der Region Voller Vorfreude auf das Neuland Saarlandliga

In Sachen Fußball fing für den Stürmer alles einst als kleiner Bub beim SV Reiskirchen an. In der D-Jugend wechselte er erstmals zur Palatia, wo ihm dann auch seine bis vor einigen Wochen bislang einzige Meisterschaft gelingen sollte. Bei den B-Junioren folgte die Rückkehr nach Reiskirchen. Diesem Verein hielt Pommerenke zunächst auch im Aktivenbereich in der Landesliga Ost die Treue. In der Saison 2015/16 brachte es der seinerzeit noch recht unerfahrene Angreifer in 22 Einsätzen auf beachtliche zwölf Tore. Dies rief die Verantwortlichen eines weiteren Homburger Landesligisten auf den Plan, den Offensivspieler zu verpflichten: Allerdings trug Pommerenke nur ein halbes Jahr lang das Trikot des SV Genclerbirligi Homburg. In der Winterpause zog es ihn zum Verbandsligisten Palatia Limbach zurück. Dort machte der Stürmer in der Spielzeit 2018/19 mit 13 Treffern in 18 Partien so richtig auf sich aufmerksam.