Saisonbilanz TSC Zweibrücken Für ganz oben hat es nicht gereicht

„Und mein persönliches Ziel, von Beginn an mit der ersten Mannschaft oben mitzuspielen, haben wir erreicht. Auch auswärts hat es bei der Mannschaft nie an Wille und der richtigen Einstellung gefehlt. Manchmal hat es auch nur am nötigen Glück gelegen, um in engen Spielen selbst den entscheidenden Treffer zu erzielen“, meint Acar. Es sei aber auch so, dass die meisten Mannschaften der Liga vor heimischem Anhang extrem stark aufgetreten sind und daher nur schwer zu schlagen waren. Die bitterste Niederlage aus Sicht des TSC-Trainers war das 3:4 Anfang September vergangenen Jahres beim FV Ramstein gewesen, als sein Team eine 3:1-Pausenführung noch verspielte. „Richtig geil“ sei dagegen der 5:3-Heimsieg im Oktober gegen die SF Bundenthal gewesen. Der TSC hatte dabei bis zur 57. Minute mit 0:3 zurückgelegen. Und im April musste dann auch der spätere Meister TuS Steinbach die enorme Heimstärke des TSC bei seiner 3:4-Niederlage am Wattweiler Berg neidlos anerkennen. Und Acar erinnert auch noch einmal an den 5:1-Heimsieg im Südwest-Pokal gegen den SV Steinwenden zurück, als der TSC richtig stark aufspielte.