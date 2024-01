Hallenfußball Zweibrücken Dem TSC gelingt der nächste Streich

Finale

TSC Zweibrücken - SG Rimschweiler/VB Zweibrücken II 3:1. Im Gegensatz zum Aufeinandertreffen in der Vorrunde musste der TSC lange um seine Titelverteidigung kämpfen. Die SG ging bereits in Minute zwei mit 1:0 in Führung. Zunächst konnte TSC-Schlussmann Jan-Patrick Buchheit den Abschluss von Islam Mohamed noch abwehren, gegen den Nachschuss von Cedric Hamelin war er dagegen machtlos. Der Ausgleich gelang Enver Beljulji in Minute fünf, der durch die Rundumbande das Leder an Dominik Stegner vorbeilegte und so freistehend zum 1:1 traf. Es dauerte bis zur zehnten Minute, ehe der Titelverteidiger zum ersten Mal in Führung ging. Mit einer Einzelaktion markierte Erik Bischof das 2:1 und durch seinen Jubel war die Erleichterung der TSC-Kicker zu sehen. Den Schlusspunkt setzte Alex Styben in den Schlusssekunden: Er hatte sein Tor durch einen Doppelpass mit Dennis Hirt selbst eingeleitet.