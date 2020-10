Fußball-Landesliga : TSC Zweibrücken: Mit Personalsorgen gegen Spitzenreiter Hermersberg

Zweibrücken Nutzt der TSC Zweibrücken den Aufwind aus dem Derbysieg gegen die SG VB Zweibrücken/SV Ixheim, um auch am Sonntag um 15 Uhr im Heimspiel gegen Tabellenführer SV Hermersberg zu punkten? „Letztes Jahr haben wir gegen die gewonnen, bevor die Saison abgebrochen wurde“, gibt sich TSC-Sprecher Stephan Heidenreich vor der Partie optimistisch.

Trotz der Verletzungssorgen will sich der TSC gut präsentieren, mit sechs Punkten aus fünf Spielen steht man trotz des 3:1-Sieges im Derby weiterhin in der unteren Tabellenhälfte. „Wir wollen gut spielen und wenn möglich natürlich auch etwas Zählbares mitnehmen“, so der TSC-Sprecher, der angesichts der derzeitigen Corona-Warnlage in Zweibrücken hofft, dass die Partie gegen Hermersberg nicht kurzfristig abgesagt werden muss.