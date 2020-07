Fußball-Landesliga : „Biggy“ bekommt bald Unterstützung

Blickweiler/Breitfurt Der Trainer des Fußball-Landesligisten SG Blickweiler-Breitfurt, Melori Bigvava, bildet künftig ein Trainerduo mit Torsten Kühnreich, der das Team zehn Jahre lang als Kapitän aufs Feld führte.

Trainer Melori „Biggy“ Bigvava nimmt bereits seine achte Saison beim Fußball-Landesligisten SG Blickweiler-Breitfurt ins Visier. Und künftig erhält der Ex-Profi Unterstützung. Und zwar vom erfahrenen Torsten Kühnreich. Er spielt seit 30 Jahren beim SV Blickweiler und kennt den Verein aus dem Effeff, hat mit dem Club drei Meisterschaften gefeiert und engagiert sich seit einem Jahrzehnt in der Jugendabteilung. Als Trainer und als Jugendleiter. Der 35-Jährige freut sich riesig auf seine neue Rolle und erwartet eine „großartige, interessante – aber auch anspruchsvolle Spielzeit.“ „Wir müssen sicher noch mal ein wenig drauflegen und als Mannschaft enger zusammenrücken, um uns weiter nach vorn orientieren zu können“, sagt „Kühne“, der die Aktivenmannschaft des Vereins ein Jahrzehnt als Kapitän aufs Feld geführt hat. Ihm sei es besonders wichtig als Trainer und Jugendleiter Ansprechpartner und Bindeglied für die jüngeren Spieler zu sein. „Ich habe stets deren Entwicklung und Integration in den Aktivenbereich im Fokus.“

Die vor wenigen Wochen abgebrochene Saison beendete Blickweiler als Zehnter. Bigvava erinnert an den holprigen Beginn, als man kurzfristig in den Tabellenkeller abgerutscht war. Danach habe sich seine Mannschaft aber stetig gesteigert. In den letzten drei Begegnungen vor dem Ende habe man mit dem 3:1-Sieg gegen SG Erbach, dem 2:1-Erfolg gegen den damaligen Titelaspiranten SV Furpach und dem Remis (0:0) gegen den Dritten Genclerbirligi Homburg hervorragende Leistungen gezeigt. Jetzt steht die Mannschaft vor einem Umbruch. Schon vor Jahresfrist waren die beiden Blickweiler Eigengewächse Gökhan Cicekci und Patrick Meyer zu ihrem Heimatverein zurückgekehrt und hatten zusammen 29 Tore erzielt. Auf der Gegenseite kehrte die Nachwuchshoffnung Lukas Motsch der SG den Rücken. Er will sich der sportlichen Herausforderung beim Verbandsligisten Palatia Limbach stellen. Weitere Abgänge sind Robin Haczinski, der zur SG Bliesgau zurückkehrte, und Steven Becker (FV Biesingen). „Damit verlieren wir drei wichtige Spieler, die wir erstmal ersetzen müssen“, weiß Bigvava.