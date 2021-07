FSV Jägersburg II : Spiel, Spaß und Entwicklung stehen im Vordergrund

Jägersburg Der FSV Jägersburg II hat in der Fußball-Landesliga-Ost zwar die Top-Fünf im Blick, verfolgt aber längerfristige Ziele.

Endlich wieder trainieren und spielen. Einfach Spaß haben und dabei die Entwicklung im taktischen und spielerischen Bereich vorantreiben – diese Ziele hat sich Goran Jurisic für die kommende Saison mit der zweiten Mannschaft des FSV Jägersburg in der Landesliga Ost vorgenommen. Nach dem Saisonabbruch 2020/21, als der FSV Jägersburg II nach sieben Spieltagen immerhin mit 17 Punkten auf dem zweiten Platz stand, will der Jägersburger Trainer einen möglichen Tabellenplatz als Ziel ungern formulieren.

Doch „wenn man mich nach einem angestrebten Platz fragt, sage ich, dass wir schon unter die ersten fünf Teams kommen wollen. Aber, wie gesagt – es geht mir in erster Linie darum, meine Jungs und Talente weiterzuentwickeln.“ Den einen oder anderen Spieler aus der Zweiten will Jurisic an das Oberliga-Team heranführen. In der Vergangenheit ist ihm das bereits gelungen – gute Beispiele hierfür sind unter anderen die Zwillingsbrüder Paul und Matthias Manderscheid.