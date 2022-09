Fußball-Landesliga West : TSC macht Opitz bei erfolgreicher Revanche stolz

Energischer Zweikampf: TSC-Spieler Marc Daniel Arzt (re.) duelliert sich mit dem Hauensteiner Yannick Roth. Foto: Markus Hagen

Fußball-Landesliga: 3:1-Sieg gegen Hauenstein, VBZ erzielen beim 2:2 gegen die SG Kirn ihre ersten Saisontore, Klatsche für SGR in Hinterweidenthal.

TSC Zweibrücken – SC Hauenstein 3:1 (2:1). Den Landesliga-Fußballern des TSC Zweibrücken ist am Sonntagnachmittag die Revanche für die Pokalniederlage am 14. September beim 3:5 nach Elfmeterschießen beim SC Hauenstein geglückt. Beide Mannschaften standen sich am Wattweiler Berg vor offiziell 100 Zuschauern gegenüber. „Wir haben von Anfang an den Kampf angenommen und waren aggressiver. Man hat meiner Mannschaft den absoluten Siegeswillen angemerkt. Wir sind dann auch verdient mit 1:0 in Führung gegangen“, erklärt TSC-Trainer Florian Opitz. Dieser Treffer gelang Quincy Henderson nach 33 Minuten. Die Vorarbeit hatte Felix Stopp mit einem überlegten Querpass geleistet, in der Mitte schob dann Henderson den Ball über die Linie. Anschließend hätte Erik Bischof in zwei Situationen nachlegen können. Wiederum war es Henderson fünf Minuten vor dem Pausenpfiff vorbehalten, die Führung des TSC auszubauen. Erneut hatte Stopp nach innen gelegt, wo die Gäste den Ball nicht entscheidend klären konnten. Das Spielgerät fiel Henderson vor die Füße, der gedankenschnell zum 2:0 abstaubte. Auf der Gegenseite brachte Stefan Calder den SCH noch einmal heran: Er war im Anschluss an einen Flankenball mit dem Kopf erfolgreich (43.).

„In der Pause hatten wir uns noch einmal darauf eingeschworen, die drei Punkte unbedingt hierbehalten zu wollen. Wir waren zunächst auch weiter gut im Spiel, ehe wir etwas nachließen. Die Hauensteiner kamen dann stärker auf, versuchten es aber sehr oft mit hohen Bällen“, berichtet der TSC-Trainer, ergänzt aber: „Wir mussten kurz zittern. Ich muss allerdings meinen Jungs ein Riesenkompliment machen, wie sie sich in alles reingeworfen und verteidigt haben. Wir haben dann auch wieder nach vorne gespielt und sind zurecht für unseren Einsatz belohnt worden.“ Die Entscheidung gelang Sebastian Meil in der 83. Minute. Nach einem Flankenball brachte Bischof das Spielgerät nicht über die Linie, aber Meil war per Volleyabnahme erfolgreich. „Meine Mannschaft hat den aufgestauten Frust vom Pokalspiel und vom 2:4 in der Liga in Rodenbach positiv verarbeitet. Ich bin wirklich extrem stolz auf die Jungs“, freut sich Opitz. Der TSC Zweibrücken ist mit 13 Punkten Sechster und gastiert am Samstag um 16 Uhr bei der auf Rang vier platzierten SG VfR Kirn 07/SC Kirn-Sulzbach.

VB Zweibrücken – SG VfR 07 Kirn/SC Kirn-Sulzbach 2:2 (0:1). Gegen ebendiese Kirner mussten die VB Zweibrücken am Sonntag ran – und zeigten dabei die beste Leistung seit Wochen. „Aufgrund unserer angespannten Personalsituation hat unsere AH ausgeholfen. Wir haben alles reingeschmissen, was ging und haben das richtig gut gemacht. Man darf ja auch nicht vergessen, dass unser Gegner eine gute Landesliga-Mannschaft ist“, betont VB-Spielertrainer Alexander Joniks. Die Gäste gingen nach 39 Minuten durch Florian Hahn mit 1:0 in Führung, er war im Anschluss an eine Ecke mit einem abgefälschten Schuss erfolgreich. „Wir haben uns von diesem Rückstand nicht unterkriegen lassen und sind gleich wieder mit viel Elan aus der Pause zurückgekommen. Der Ausgleich für uns war auf jeden Fall verdient“, sagt Joniks. Der Torschütze der VBZ war Jan-Niklas Krause (65.). Der erneute Führungstreffer der SG ähnelte dem ersten Tor, als nach einer Ecke wiederum ein abgefälschter Schuss von Hahn den Weg ins Gehäuse fand (69.). Eine spielentscheidende Situation sahen die offiziell 25 Zuschauer am Hornbachstaden in der 77. Minute. Die Gäste bekamen einen Strafstoß zugesprochen, den Ball knallte Achille Romuald Ebongue Pidy an die Latte. Und aus diesem Aluminiumtreffer entwickelte sich ein schneller Konter der VBZ, den Manuel Leonhardt zum viel umjubelten 2:2-Ausgleich aus 20 Metern mit einem Schuss in den Winkel erfolgreich vollendete. „Dann war der Gegner aus dem Rhythmus draußen. Wir haben weiterhin nach vorne gespielt. Es gab einen Tumult, wo ein Gegenspieler aufgrund eines Ellenbogenschlages gegen Krause die Rote Karte sah“, berichtet der VB-Spielertrainer. Es traf in dieser Situation Pidy. Den einen Punkt hielt letztlich Zweibrückens Schlussmann Tim Schönborn bei seinem ersten Landesligaeinsatz mit einer Glanzparade in der Nachspielzeit fest.

Die VB Zweibrücken sind mit nun zwei Zählern weiterhin Landesliga-Schlusslicht, konnten aber gegen die Kirner ihre ersten beiden Saisontreffer erzielen. Weiter für die Joniks-Elf geht es am Sonntag um 15 Uhr mit der Partie bei den SF Bundenthal.

SV Hinterweidenthal – SG Rieschweiler 6:1 (3:0). Nach dieser hohen Niederlage hat der Tabellenvorletzte SG Rieschweiler nur noch einen Punkt Vorsprung auf die VBZ. Der SVH ging in der 27. Minute durch ein Eigentor von Kevin-Alexander Gundt in Führung. In den Minuten danach gerieten die Gäste sogar mit 0:2 und 0:3 in Rückstand – die Torschützen waren Dominic Kessler (29.) sowie Marius Schäfer (36.). Als die SG Rieschweiler fünf Minuten nach Wiederbeginn durch Daniel Preuß auf 1:3 verkürzte, keimte noch einmal Hoffnung auf eine Wende auf. Allerdings ließen sich die Hinterweidenthaler nicht aus der Ruhe bringen. Wiederum Schäfer sorgte mit einem Doppelpack für die Entscheidung (53., 65.), ehe Leon Schröder (77.) für den Gastgeber sogar noch das halbe Dutzend an Treffern vollmachte.