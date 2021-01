Fußball-Landesliga : Trainersuche beim TSC beendet?

Zweibrücken Der TSC Zweibrücken stellt die Weichen für die kommende Saison. Nicht nur die Suche nach einem Trainer scheint in den letzten Zügen, auch weitere Spieler haben bei dem Fußball-Landesligisten bereits verlängert.

Der in der Region bestens bekannte Peter Rubeck ist aussichtsreicher Kandidat für die Trainerposition. Der 59-Jährige, der zum Saisonende beim saarländischen Verbandsligisten DJK Ballweiler-Wecklingen sein Amt niederlegen wird (wir berichteten), habe in den vergangenen Tagen mit mehreren Vereinen gesprochen. Den möglichen Wechsel zum TSC wollte er am Montag nicht bestätigen. „Ich habe noch nirgends unterschrieben und so lange ich das nicht habe, sage ich nicht, wo ich kommende Saison Trainer sein werde“, betont der Gersheimer, der unter anderem bereits als Coach beim FC Homburg, der SG Rieschweiler, beim SVN Zweibrücken und Eintracht Trier tätig war. Auch der sportliche Leiter des TSC, Hakan Haliloglou, wollte die Verpflichtung Rubecks nicht bestätigen. Bis zum Ende der derzeit unterbrochenen Runde übernimmt der langjährige Coach Sanel Nuhic die erste Mannschaft (wir berichteten).