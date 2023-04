Fußball-Landesliga West TSC und SGR könnten für spannenden Endspurt sorgen

In seiner Halbzeitansprache ermutigte Opitz dann seine Jungs, mit voller Konzentration weiterzumachen. Und es dauerte lediglich vier Minuten, ehe die Gäste in Führung gingen: Im Anschluss an einen langen Ball konnte Hauensteins Kai Schacker diesen mit dem Kopf nicht richtig klären und TSC-Akteur Sebastian Meil schob ihn zum 0:1 über die Linie (49.). „Wäre den Hauensteinern dieser Fehler nicht passiert, hätte das Spiel auch unentschieden ausgehen können. Kupper schoss dann den Ball in der nächsten nennenswerten Aktion an unserem Tor vorbei“, sagt Opitz. Auf der anderen Seite machte es Matchwinner Meil wiederum besser, als er im Anschluss an einen weiteren langen Ball zum 0:2 die Übersicht behielt (55.). Da die Gäste im weiteren Verlauf durch Felix Stopp, Jonathan Kauf und Maximilian Decker weitere Einschussmöglichkeiten hatten, wäre letztlich sogar noch ein höherer Sieg möglich gewesen. „Aber nochmal: Der Fehler vorm 0:1 durch Schacker hatte uns schon in die Karten hineingespielt. Ich kann meiner Mannschaft nur ein Riesenkompliment machen“, meint der TSC-Trainer. Er musste kurzfristig Erik Bischof ersetzen, der sich beim Warmmachen verletzt hatte.