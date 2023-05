Fußball-Landesliga West SC Weselberg zieht Team aus Landesliga zurück

Was sich schon vor einigen Wochen anbahnte, ist nun offiziell: Der SC Weselberg zieht seine Mannschaft zur kommenden Saison aus der Fußball-Landesliga ab und startet in der B-Klasse, wo aktuell noch die SCW-Zweite in einer Spielgemeinschaft mit dem FV Linden spielt. Ein Trainer ist auch gefunden, Denis Jung wird seinen Job nun doch antreten. In einem Schreiben teilte der SC Weselberg Klassenleiter Udo Schöneberger mit, „dass er seine Mannschaft für die Saison 2023/24 in der Landesliga West nicht mehr melden wird. Das heißt, im schlimmsten Fall können damit nur drei Mannschaften aus dieser Klasse absteigen“, verkündete Schöneberger. Ein Jahr nach dem größten Erfolg in der Vereinsgeschichte, dem Aufstieg in die Landesliga, folgt nun also der tiefe Fall des SCW in die B-Klasse.