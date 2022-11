Fußball-Landesliga : VB können Negativserie noch nicht stoppen

Auch unter dem neuen Trainer gelang den VB-Spielern um Sascha Frick (grün), hier in der Partie gegen Kaiserslautern, kein Sieg. Mit dem 0:4 gegen Simmertal bleiben die Vereinigten Bewegungsspieler Ligaschlusslicht. Foto: Martin Wittenmeier

Fußball-Landesliga: Das erste Spiel unter neuer Leitung verlieren die VB Zweibrücken deutlich. Nächstes Partie Derby gegen TSC.

VfL Simmertal – VB Zweibrücken 4:0 (0:0) Für die VB war es die erste Partie nach dem Rücktritt ihres bisherigen Spielertrainers Alexander Joniks. Nun hat der bisherige Co-Trainer Lukas Österreicher die Verantwortung inne (wir berichteten mehrfach). Durch einen Sieg in Simmertal hätte die Mannschaft vom Hornbachstaden die Rote Laterne an den VfL abtreten können, doch es sollte anders kommen. Und dabei hatte es vor 180 Zuschauern bis zum Pausenpfiff von Schiedsrichter Lukas Graf bei einem Spielstand von 0:0 noch gut für die Gäste ausgesehen. „Wir hätten nach 45 Minuten deutlich in Führung liegen können. Es gab bis zu diesem Zeitpunkt etliche glasklare Einschussmöglichkeiten für uns. Nach dem Spiel hatte ich mich dann gefragt, wie wir das Ding aufgrund dieser ersten Halbzeit überhaupt verlieren konnten“, sagt Österreicher. Die erste Großchance der VB vergab Sascha Frick nach einer Viertelstunde, als er freistehend den Ball neben das Tor setzte. Kurz darauf scheiterte Jan-Niklas Krause am gut reagierenden VfL-Schlussmann Finn Luca Schäfer (20.). Die Gäste spielten weiterhin mutig nach vorne. Die nächste gute Gelegenheit vergab Krause bei einem Kopfball ans Aluminium (31.). In der 35. Minute wurde ein Treffer von Krause aufgrund einer Abseitsposition nicht gegeben. Zur Pause herrschte in der Gästekabine eine gute Stimmung, die Spieler seien motiviert gewesen, „und die Köpfe waren oben“.

Die zweite Spielhälfte muss vielen Zuschauern wie ein Déjà-Vue vorgekommen sein. Die Gäste bekamen VfL-Spieler Ricardo Ridder nicht mehr in den Griff – ihm gelang ein lupenreiner Hattrick (48., 57., 64.). „Wir waren in dieser Phase unheimlich verkrampft und haben nicht mehr so intensiv wie zuvor die Zweikämpfe geführt“, berichtet Österreicher. Der in der 64. Minute für Frick eingewechselte Manuel Leonhardt scheiterte bei seiner Chance zum möglichen 1:3 an Schäfer (75.). Auf der anderen Seite ließ Christoph Alt noch das 4:0 folgen (80.). „Auf die erste Halbzeit können wir aufbauen. Die zweite Hälfte war dann eine Kopfsache, wir haben leider die Ordnung verloren. Wenn wir das 1:0 schießen, geht es in die andere Richtung“, ist sich der neue VB-Spielertrainer sicher. Seine Elf bestreitet nun am Samstag um 16 Uhr das Derby-Heimspiel gegen den TSC Zweibrücken.

TSC Zweibrücken – VfR Kaiserslautern 6:1 (1:1) Eben dieser TSC zeigte vor 110 Zuschauern gegen den VfR Kaiserslautern in der ersten Halbzeit keine gute Leistung. „Da waren wir nicht gut im Spiel drin, unter anderem waren die Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen zu groß“, bilanziert TSC-Trainer Florian Opitz. Das 1:0 gelang Dennis Hirt per Lupfer, Tobias Schön hatte ihn zuvor mit einem langen Ball in Szene gesetzt (14.). Die Gäste glichen aber fast postwendend durch Alexander Walz aus (17.). Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich dann aber die Gastgeber viel stärker und selbstbewusster. Sebastian Schmitt zirkelte gleich zwei Freistöße zum 2:1 (51.) und 5:1 (73.) ins Netz. Dazwischen hatte Felix Stopp zweimal getroffen (64., 70.). Die Gäste kassierten gleich zwei Gelb-Rote Karten für Andreas Koch (82.) sowie Christopher Lamprecht (86.). In der 88. Minute scheiterte Zweibrückens Marc Arzt mit einem Foulelfmeter an VfR-Schlussmann Hendrik-Maximilian Bitzer. Den Schlusspunkt zum 6:1-Endstand setzte schließlich Can Musa Alsac (89.). „Unser Sieg ging am Ende auch in dieser Höhe in Ordnung. Ich würde es mir nur einmal wünschen, dass wir die starke Leistung der zweiten Halbzeit einmal komplett durchziehen“, meint Opitz.

Lukas Österreicher, der neue Cheftrainer der VB Zweibrücken Foto: Stefan Holzhauser