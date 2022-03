Fußball-Landesligist VB Zweibrücken : Zehn Spiele für den Klassenerhalt

Spielertrainer Alexander Joniks wird dem Landesligisten VB Zweibrücken am Sonntag zum Auftakt der Abstiegsrunde auf dem Platz fehlen. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Zweibrücken VB Zweibrücken trifft im ersten Spiel der Abstiegsrunde auswärts auf den punktlosen TuS Hoppstädten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Wunsch nach einer sorgenfreien Restsaison hat sich für die Landesliga-Fußballer der VB Zweibrücken nicht erfüllt. Durch das 0:3 im letzten Spiel der Hauptrunde bei den SF Bundenthal rutschte das Team vom vierten auf den fünften Platz der Gruppe Süd. Das bedeutete für die VB den Gang in die Abstiegsrunde, wo nun noch zehn Partien (Hin- und Rückspiel) gegen die fünf am niedrigsten platzierten Teams der Gruppe Nord anstehen. Den Auftakt macht das Spiel am Sonntag um 15 Uhr im Landkreis Birkenfeld beim TuS Hoppstädten.

Ganz aus den Kleidern geschüttelt haben die Zweibrücker die Partie in Bundenthal noch nicht. Das war aber auch gar nicht das Ziel, erklärt Alexander Joniks „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass es falsch wäre, das Spiel einfach schnell abzuhaken. Wir wollen uns weiterentwickeln. Jeder sollte sich nochmal mit Bundenthal beschäftigen und sich fragen, was er persönlich hätte besser machen können“, sagt der Spielertrainer der VBZ. Er hat dabei vor allem die Phase nach dem Gegentreffer zum 0:2 im Blick, nach dem seine Mannschaft „den Plan aus den Augen verloren“ habe.

Die Ausgangslage der Zweibrücker in der Abstiegsrunde ist solide – aber kein Freifahrtschein, die Restsaison gemütlich ausklingen zu lassen. Zwölf Punkte aus der Hauptrunde hat das Team mit in die zweite Saisonphase übernommen. Das bedeutet aktuell Rang vier. Vor den VB stehen nur drei Vereine aus der ehemaligen Nordstaffel, der VfR Kaiserslautern (16 Punkte), der VfR Kirn (15), und der FC Schmittweiler-Callbach (14). Diese bestreiten aber alle zwei Spiele weniger als die VB, weil die fünf Vereine der Nordstaffel und die vier der Südstaffel nur noch gegen jene Teams spielen, gegen die sich nicht schon in der Hauptrunde angetreten sind. Da aber voraussichtlich gleich fünf Vereine den Gang nach unten antreten müssen, trennt die Zweibrücker Stand jetzt nur das bessere Torverhältnis von Abstiegsplatz fünf. Den belegt Reichenbach, das aber auch zwei Spiele weniger bestreiten wird als die VB.