Fußball-Landesliga : Vier Endspiele für die VBZ

Auf Lukas Österreicher (grün) müssen die VB Zweibrücken am Samstag verzichten. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Fußball-Landesliga: VB Zweibrücken spielen am Samstag in der Abstiegsrunde beim FC Schmittweiler-Callbach.

Der Auftritt seiner Mannschaft am letzten Wochenende lässt Alexander Joniks, den Spielertrainer des Fußball-Landesligisten VB Zweibrücken, auch mit einigen Tagen Abstand ein wenig ratlos zurück. „Ich habe keine Erklärung dafür, dass wir in der zweiten Halbzeit so passiv waren“. In der Abstiegsrunde hatten sich die VB am Sonntag mit Ach und Krach 1:0 gegen das punktlose Schlusslicht TuS Hoppstädten durchgesetzt. In der ersten Halbzeit waren die Vereinigten Bewegungsspieler noch dominant aufgetreten und durch ein Kopfballtor von Sascha Frick verdient in Führung gegangen. Doch am Ende wurde die Begegnung zur Zitterpartie. Dass der TuS trotz seiner Platzierung keine Laufkundschaft ist, war Joniks bereits nach dem zähen Hinspiel (ebenfalls 1:0) klar. Doch nachdem Hoppstädten auch rechnerisch keine Chance mehr auf den Klassenerhalt hatte, kassierte die Mannschaft in drei Partien 18 Gegentreffer.

Und dennoch: Auch für knappe Siege gibt es drei Punkte und so kletterten die Zweibrücker durch den Sieg auf Platz drei der Abstiegsrunde. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz fünf beträgt aber nur einen Zähler. Kein beruhigendes Polster. Deshalb wollen die VB am Samstag um 17 Uhr beim FC Schmittweiler-Callbach unbedingt nachlegen. Das Hinspiel in Zweibrücken endete 0:0. „Schmittweiler spielt ähnlich wie wir. Eine kompakte Mannschaft, eine Einheit, die den Fokus auf eine geordnete Defensive legt“, weiß Joniks. Sein Team hatte im ersten Aufeinandertreffen insgesamt ein Übergewicht, in der Schlussphase aber auch einmal Glück, als ein Kopfball der Gäste an die Latte klatschte. Ein Augenmerk müsse seine Mannschaft am Samstag auf Schmittweilers Stürmer Yannick Naujoks legen. Der hat nämlich einen Lauf, ging seit dem Hinspiel gegen die VB in drei Partien nie ohne Torerfolg vom Feld. Verzichten müssen die Zweibrücker im Landkreis Bad Kreuznach auf Waldemar Schwab, Lukas Österreicher und Steven Mathieu.