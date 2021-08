Sieg und Niederlage für Zweibrücker Landesligisten : Genova schießt VBZ zu erstem Saisonerfolg

Dreifacher Schütze beim 4:1-Erfolg des Fußball-Landesligisten gegen den FC Fehrbach. Der TSC Zweibrücken kassiert hingegen die erste Niederlage dieser Runde.

VB Zweibrücken - FC Fehrbach 4:1 (2:1) Die mit zwei Niederlagen in die Saison gestarteten VB Zweibrücken konnten am Freitagabend im Heimspiel gegenFehrbach den ersten Sieg feiern. Nach nervösem Beginn der Gastgeber ging Fehrbach in der 19. Minute durch Florian Grünfelder in Führung. Für die VBZ wirkte der Gegentreffer aber als Weckruf, denn im Gegenzug glich Luca Genova aus. Nun waren die Zweibrücker besser in der Partie und kamen in der 37. Minute zu einem Strafstoß, den David Schwartz sicher zur 2:1-Pausenführung verwandelte. Kurz nach Wiederanpfiff war es dann erneut Genova, der nach schöner Kombination zum 3:1 traf und die Weichen auf Sieg stellte. Fehrbach fand offensiv kaum noch statt und hatte insgesamt nur zwei oder drei Torgelegenheiten. Nach 75 Minuten machte Genova mit seinem dritten Treffer den Deckel auf die Partie, kurz darauf gab es für die Gäste zudem einen Platzverweis. VBZ-Teammanager Michael Müller zeigte sich nach dem Spiel sehr zufrieden. ‚‘Wir sind glücklich, dass es mit dem ersten Sieg geklappt hat, auch wenn es ein hartes Stück Arbeit war.“