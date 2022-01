Fußball-Landesligist TSC Zweibrücken : Starke Hauptrunde – mit einem Manko

Vor allem die klare 0:4-Klatsche im zweiten Derby gegen die VBZ wurmt den TSC Zweibrücken – hier Dennis Hirt (rot), der bereits seinen Vertrag verlängert hat, gegen VBZ-Kapitän Marc Brünisholz. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Zweibrücken Als Dritter der Südstaffel geht der TSC Zweibrücken in die Aufstiegsrunde der Fußball-Landesliga. Eine sehr gute, aber nicht perfekte Ausbeute für das Team von Trainer Peter Rubeck, dem vor allem eine Niederlage und ein Ausfall besonders zu schaffen machte.

Beim Blick zurück auf die Hauptrunde der Fußball-Landesliga wirkt Peter Rubeck hin- und hergerissen. Das vor der Saison ausgegebene primäre Ziel „Erreichen der Aufstiegsrunde“ habe der TSC Zweibrücken „ja relativ früh, recht souverän geschafft“, betont der Trainer. Mit dem Wissen, wo die Mannschaft in der abgebrochenen Vorsaison gestanden, dass sie dort gegen den Abstieg gekämpft hat, „bin ich insgesamt eigentlich zufrieden damit, wie wir abgeschnitten haben“. Eigentlich. Denn es wäre durchaus noch mehr drin gewesen als Hauptrundenplatz drei.

Nach dem „sehr starken“ Start in die Saison sind bei manch einem die Begehrlichkeiten gewachsen. Nach dem 1:1 im Auftaktspiel gegen das Topteam SV Hermersberg ließen die Zweibrücker in der Vorrunde sechs Siege, bei nur einer Niederlage (1:2 gegen Bundenthal), folgen. Ein Highlight war das 3:1 im Stadtderby vor 500 Zuschauern am Wattweiler Berg. Bis Anfang Oktober marschierte der TSC somit punktgleich mit Hermersberg an der Spitze. Das änderte sich mit dem Beginn der Rückrunde. „Hinten raus war es etwas schwieriger“, muss Rubeck zugeben. „Es war mir aber klar, dass wir das nicht würden halten können.“ Seine Elf habe zu Beginn teilweise über ihren Verhältnissen gespielt. „Wobei die Mannschaft ihre Qualitäten hat. Hinten raus hat man aber gemerkt, dass eine ganz große Qualität fehlte.“ In Person von Kapitän Tobias Schön und auch Luca Brödel, die verletzungsbedingt ausfielen. „Das waren zwei Mann, die wir nicht ersetzen konnten“, betont der 60-Jährige. Schön hatte sich im Spitzenspiel beim SV Hermersberg (1:3) im Oktober einen Teilabriss der Achillessehne zugezogen. Brödel plagte sich mit einer langwierigen Fußverletzung. Vier Siegen standen in der Rückserie der Hauptrundengruppe 1 drei Niederlagen gegenüber. Eine davon schmerzte besonders heftig.

„Ich habe mich sehr geärgert, dass wir das zweite Derby gegen die VB so katastrophal verloren haben“, erinnert sich Peter Rubeck nur ungern an das derbe 0:4 am Hornbachstaden zurück. Auch den Sportlichen Leiter des TSC, Hakan Haliloglou, wurmt dieses Stadtduell noch immer: „Ich habe schon viele Derbys erlebt, aber das war einfach nix und hochverdient für die VBZ. Das war eine zu klare Nummer.“ Rubeck bezeichnet das verlorene Duell als „das ärgerlichste Spiel der ganzen Saison“. Vor allem, weil seine Mannschaft dadurch auf den dritten Platz hinter den SC Hauenstein zurückgefallen ist. „Platz zwei hinter Hermersberg war in dieser Runde nach dem guten Auftakt dann doch mein Ziel“, gibt der erfolgsorientierte Coach zu.

Und um diesen Rang kämpfen will nicht nur Haliloglou nun in der Aufstiegsrunde, die für den TSC am 27. März mit dem Auswärtsspiel beim SV Rodenbach beginnt. Neben diesen beiden Teams befinden sich noch der SV Hermersberg, der SC Hauenstein, entweder die Sportfreunde Bundenthal oder die VB Zweibrücken (alle Südgruppe) sowie der SC Idar-Oberstein II, der TuS Steinbach, und die SG Hüffelsheim (alle Nordgruppe) in dieser Runde. Die Mannschaften spielen dabei nur noch gegen die Teams aus der jeweils anderen Hauptrunden-Staffel. „Mein Ziel ist es, soweit oben wie möglich mitzumischen. Wenn wir noch eine gute Rolle um Platz zwei mitspielen können, wäre das schön. Denn ich glaube, dass Platz eins an Hermersberg vergeben ist“, sagt Haliloglou. Ähnlich sieht es der TSC-Coach. „Vor der Saison haben wir uns zum Ziel gesetzt, in die Aufstiegsrunde und dann unter die ersten Fünf zu kommen.“ Jetzt habe sich die Mannschaft eine gewisse Position erarbeitet „und da wollen wir schon sehen, dass wir noch das Beste rausholen“. Entscheidend werde für das Rubeck-Team dabei sein, keine Verletzten mehr dazu zu bekommen. „Denn ich habe das Problem, dass mein Kader relativ dünn geworden ist“.

Auch durch die Winter-Abgänge Noel Weis (Eppenbrunn), Steven Mathieu (VB Zweibrücken) und Sebastian Meil (Rieschweiler). „Die waren zwar keine Stammspieler, aber in der Breite haben die uns ja schon gut weitergeholfen“, betont der TSC-Trainer. Immerhin werde Luca Brödel für die Aufstiegsrunde wohl wieder zur Verfügung stehen. „Die Komponente Tobias Schön ist allerdings 0,0 zu ersetzen. Das ist ein Spieler, der Oberligaformat hat, der ein Einheimischer und mit dem Verein tief verwurzelt ist. Der ist auch um die Mannschaft herum als Typ als Kabinenmensch nicht zu ersetzen“, lobt Rubeck den 28-Jährigen. „Aber es hilft ja nichts.“ Mit Jonas Marschall hat der TSC im Winter einen neuen Spieler dazu bekommen. Von dem 19-jährigen Defensivspezialisten, der vom FK Pirmasens kommt, erhofft sich der Trainer „schon ein bisschen was“. „Er wird uns allein deshalb weiterhelfen, weil er eine gute Ausbildung durchlaufen hat und er hat bei uns die Chance, mehr zu spielen.“

Wieder ins Training einsteigen wird die Mannschaft vom Wattweiler Berg am kommenden Dienstag. Da die Runde für den TSC aber erst Ende März fortgesetzt wird, wird Rubeck die Vorbereitung in zwei Etappen aufteilen. „Wir können nicht zehn Wochen komplett durchziehen.“ Genauso wenig wolle er aber eine noch längere Winterpause machen, zumal das letzte Spiel der Hauptrunde bereits Ende November stattgefunden hatte. „Wir werden jetzt eine Zeit lang trainieren und dann nochmal eine zehntägige Pause einlegen“, erklärt der 60-Jährige, der für diese Zeit Testspiele gegen den saarländischen Landesligisten FC Bierbach (12. Februar), Oberligist SV Röchling Völklingen (16. Februar), den Bezirksligisten SV Altheim (18. Februar), den Südwest-Verbandsligisten SV Rülzheim (13. März) sowie die Landesliga-Konkurrenten SC Hauenstein und SG Eppenbrunn, gegen die der TSC bereits spielte, vereinbart hat. „Das Problem ist ja, dass du im März nur noch Testpielgegner aus unserer Klasse bekommst, weil alle anderen schon im Spielbetrieb sind“, erklärt Rubeck immer auch mit dem sorgenvollen Blick auf die Corona-Lage. „Wir müssen sehen, wie sich das entwickelt“, bleiben bei dem TSC-Trainer Bedenken. Ihm würde es bei allem Verständnis für die Maßnahmen allerdings „kolossal stinken“, wenn die Saison erneut nicht zu Ende gebracht werden könnte.

Denn damit würde ihm auch ein versöhnlicher Abschied von den Zweibrückern verwehrt bleiben, den er nach einem Jahr im Sommer Richtung Saarlandligist Borussia Neunkirchen schon wieder verlassen wird. „Das war so eigentlich nicht geplant, aber so ist Fußball manchmal“, erklärt der alte Trainerhase, der das Gefühl des Hin- und Hergerissen-Seins auch bei dieser Entscheidung erlebt hat. Rubeck, der betont, am Wattweiler Berg eine gute Mannschaft zu hinterlassen, wolle bis zum Saisonende aber sein „Bestes mit dem TSC geben“. Bevor er dann das Amt an den neuen Coach Florian Opitz, den er als seinen Nachfolger selbst ins Spiel gebracht hatte, übergeben wird.

Trainer Peter Rubeck will mit dem TSC in der Aufstiegsrunde noch das Bestmögliche rausholen, bevor es ihn nach Neunkirchen zieht. Foto: maw/Martin Wittenmeier