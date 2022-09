Fußball-Landesliga : TSC verliert Verfolgerduell in Rodenbach

Die Rieschweiler Nicklas Fabio Eiser (links) im Zweikampf gegen Hackenheims Christoph Menger (Mitte). Foto: Martin Wittenmeier

Die TSC Zweibrücken verschläft gegen den Tabellenzweiten die erste Hälfte. Trotz starken Comebacks müssen die Rosenstädter eine Niederlage verkraften. Rieschweiler hat gegen Tabellenführer Hackenheim das Nachsehen.

SV Rodenbach – TSC Zweibrücken 4:2 (2:0) Fußball-Landesligist TSC Zweibrücken mus nach der Niederlage im Verfolgerduell erst einmal etwas abreißen lassen. Der Rückstand auf den Spitzenreiter Hackenheim beträgt für den Tabellensechsten acht Punkte. „In Rodenbach war es für uns eine erste Halbzeit zum Vergessen. Wir haben einfach in diesem Zeitraum zu viel Respekt vorm Gegner gezeigt und die Zweikämpfe nicht richtig angenommen. Mit den 120 Minuten vom Verbandspokal-Spiel unter der Woche beim SC Hauenstein hatte das aber nichts zu tun“, sagt TSC-Trainer Florian Opitz. Im Anschluss an einen schnell ausgeführten Einwurf traf Rodenbachs Kevin Schehl aus fünf Metern zum 1:0 (19. Minute). Dem 2:0 der Gastgeber nach 28 Minuten ging ein Pass durch die Abwehrgasse voraus, die Zweibrücker machten in dieser Situation keinen cleveren Eindruck – Nutznießer war Nikolas-Johannes Nußbaum, der aus acht Metern vollstreckte. „Man muss zugeben, dass die Rodenbacher noch zwei, drei weitere gute Chancen bis zur Pause hatten. Fällt auch noch in einer dieser Situationen das 3:0, wäre dies gleichbedeutend mit der schnellen Entscheidung gewesen“, gibt der 35-Jährige zu und ergänzt: „Unser starker Torhüter Maximilian Cölsch hat uns im Spiel gehalten. Leider verletzte er sich am Rücken, hielt jedoch mit Hilfe von in der Halbzeitpause eingenommenen Schmerztabletten bis zum Schlusspfiff durch.“

In der zweiten Hälfte zeigten die Gäste dann ein anderes Gesicht. Die Zweibrücker waren nun spielbestimmend und konnten im Anschluss an eine Ecke durch einen Kopfball von Erik Bischof verkürzen (56.). Der gleiche Spieler war auch mit einem sehenswerten Schuss zum 2:2 zur Stelle (67.) – und plötzlich war das Verfolgerduell wieder völlig offen. „Wir hatten anschließend noch einige gute Chancen, aber der Führungstreffer wollte uns einfach nicht gelingen. Nach einem Foul an Bischof hätte es aus meiner Sicht aufgrund dieser Notbremse Rot statt Gelb für einen Rodenbacher geben müssen“, meint Opitz. Die Gastgeber ließen jedenfalls die Diskussionen kalt: Sie trafen in der ersten Minute der Nachspielzeit durch Norman Klug zum 3:2 und schlossen schließlich noch gegen aufgerückte Gäste durch Nussbaum einen Konter zum 4:2-Endstand ab. „Aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir ein Unentschieden verdient gehabt - dies hat mir auch so mein Rodenbacher Trainerkollege Sascha Hammann bestätigt. Jetzt haben wir trotz einer megastarken zweiten Halbzeit keinen Punkt geholt und müssen die Köpfe oben behalten“, berichtet der 35-Jährige.

Am Sonntag empfängt der TSC Zweibrücken am Wattweiler Berg um 15.15 Uhr den SC Hauenstein. „Dabei hoffen wir natürlich auf eine Pokalrevanche“, blickt der Trainer voraus.

SG Rieschweiler – TuS Hackenheim 0:3 (0:0) Die SG Rieschweiler zog in ihrem Kerwespiel vor offiziell 117 Zuschauern gegen den Spitzenreiter mit 0:3 den Kürzeren. Für Hackenheim war es indes der sechste Saisonsieg in Folge. Dabei musste der Tabellenführer bislang erst einen Gegentreffer hinnehmen. Die Gäste standen in den ersten zehn Minuten sehr hoch. „Wir haben so 15 Minuten gebraucht, bis wir im Spiel waren. Wir waren dann im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit mindestens gleichwertig. Es gab auf beiden Seiten Torchancen, wobei wir die Klareren hatten“, erklärt Rieschweilers Trainer Marcus Eiser. Bis zur Pause fielen dann auch keine Treffer.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel gingen dann die Gäste durch Tim Hulsey mit 1:0 in Führung (47.). „Vorausgegangen war so etwas wie ein Anfängerfehler. Hulsey nahm uns den Ball ab und schloss auch überragend ab“, schildert Eiser diesen bitteren Rückschlag für seine Elf. Und die Hackenheimer legten kurz drauf nach, als Jörg Maier den Ball nach einer Ecke per Kopf versenkte (56.). Die Gäste hatten in dieser Phase das Geschehen im Griff und sorgten nach 63 Minuten wiederum durch Spielertrainer Hulsey für die Entscheidung. „Das waren wirklich sehr schwache 20 Minuten von uns. Wir haben aber nicht aufgegeben und fanden noch einmal gut ins Spiel zurück. Wir konnten den Rest der zweiten Halbzeit sehr dominant gestalten und haben es fußballerisch richtig gut gemacht, aber weitere dicke Einschussmöglichkeiten liegen lassen. Uns fehlte gegenüber einer so stark besetzten Mannschaft noch ein kleines Stück, um ein besseres Ergebnis zu erreichen“, meint Rieschweilers Trainer. Der Sieg der Hackenheimer sei letztlich gerecht gewesen. „Sie verfügen über sehr viele erfahrene Spieler, die bereits oberhalb der Landesliga im Einsatz waren. Unsere junge Mannschaft lernt aber ständig hinzu“, betont Eiser.

SC Hauenstein – VB Zweibrücken ausgefallen: Die VB Zweibrücken mussten am Samstag ihrer aktuellen Personalnot Tribut zollen und konnten zum Spiel beim SC Hauenstein nicht antreten. „Es gibt einfach momentan viele Kranke und Verletzte bei uns. Von daher bekamen wir einfach keine Mannschaft zusammen. Wir haben beim SC Hauenstein angefragt, ob eine Spielverlegung möglich sei. Dieser Bitte haben sie allerdings mit der Begründung nicht zugestimmt, da sie noch im Verbandspokal mit dabei sind und keine weitere englische Woche haben wollen“, sagt der Spielertrainer der VB Zweibrücken, Alexander Joniks. Und ergänzt: „Von daher wird nun das Spiel höchstwahrscheinlich am grünen Tisch zugunsten des SC Hauenstein gewertet.“