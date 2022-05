Fußball-Landesliga : Letzte Aufstiegschance für den TSC ist dahin

Luca Genova (grün) hat zwei Treffer zum 3:1-Auswärtssieg der VB Zweibrücken beim FC Schmittweiler-Callbach beigesteuert. Foto: Martin Wittenmeier

Spätes 1:3 beim TuS Steinbach in Aufstiegsrunde der Landesliga. Die VB Zweibrücken klettern in Abstiegsrunde auf Rang zwei.

Von Christian Angel

TuS Steinbach - TSC Zweibrücken (1:1). Der Aufstiegstraum des TSC Zweibrücken ist geplatzt. Trotz früher Führung unterlag das Team vom Wattweiler Berg beim Zweiten der Landesliga-Aufstiegsrunde, dem TuS Steinbach, mit 1:3 und hat bei noch zwei ausstehenden Spielen und nun acht Zählern Rückstand keine Chance mehr, auf Platz zwei zu springen. Dabei war der Mannschaft von Trainer Peter Rubeck ein Auftakt nach Maß gelungen. In der zwölften Minute schickte Mittelfeldregisseur Dennis Hirt mit einem schönen Pass Erik Bischoff auf die Reise und der Hattrick-Held aus der Vorwoche netzte erneut ein. Insgesamt hatten die Zweibrücker in der ersten Hälfte mehr vom Spiel, in der 36. Minute verursachte der TSC aber einen vermeidbaren Strafstoß, den Dawid Szaszorowski verwandelte.

Nach der Pause gestaltete sich die Partie offen, Chancen blieben aber lange Zeit Mangelware. In der 75. Minute hatte der TSC dann die große Gelegenheit zur Führung, aber der freistehende Nico Krebs konnte den Ball nicht im Steinbacher Tor unterbringen. In der Schlussphase hatten sich einige schon mit dem Unentschieden abgefunden, doch der Steinbacher Jonas Krautschneider hatte andere Ideen und sorgte mit einem Doppelpack in den letzten fünf Minuten für Jubel und enttäuschte Gesichter auf TSC-Seite.

Der sportliche Leiter des TSC, Hakan Haliloglou, befand im Anschluss „ein Unentschieden wäre leistungsgerecht gewesen, aber Steinbach hat in der Schlussphase ein bisschen mehr Willen gezeigt“. Dem verpassten Aufstieg will er allerdings nicht hinterhertrauern. „Wir haben mit unserer jungen Mannschaft bis kurz vor Schluss um den Aufstieg mitgespielt. Ich bin stolz auf die Truppe.“ Für die neue Runde erhofft sich Haliloglou einige interessante Derbys in der Landesliga. „Es sieht so aus, dass die VBZ drin bleibt, dazu kommen vielleicht noch Weselberg und Knopp, das können ein paar schöne Spiele werden“, blieb er positiv.

FC Schmittweiler-Callbach – VB Zweibrücken 1:3 (0:1). Mit dem zweiten Sieg in Serie haben sich die VB Zweibrücken am Samstag in Schmittweiler-Callbach eine gute Ausgangsposition für die Endphase der Saison gesichert. Nach dem verdienten 3:1-Erfolg liegt die Mannschaft von Spielertrainer Alexander Joniks in der Abstiegsrunde der Landesliga nun auf dem zweiten Platz. Joniks sprach von einem „guten Auswärtsspiel“ seiner Truppe. Die Zweibrücker waren nach ausgeglichener erster Halbzeit kurz vor dem Pausenpfiff in Führung gegangen. Nach einer schönen Kombination über David Schwartz und Sascha Frick ließ Luca Genova im Strafraum einen Gegenspieler aussteigen und verwandelte in der 44. Minute flach ins rechte Eck zum 0:1.

Im zweiten Durchgang hatten dann aber zunächst die Gastgeber mehr vom Spiel und kamen nach einer Nachlässigkeit in der VBZ-Abwehr zum Ausgleich durch Yannick Naujoks (52.). Kurz darauf gab es für Schmittweiler gar die Chance zur Führung, es blieb aber zunächst beim 1:1. Auf der anderen Seite machte es Schwartz mit einem Sonntagsschuss aus 30 Metern besser und die VBZ lagen erneut vorne.

Die Hausherren drängten in der Schlussphase zwar auf den Ausgleich, erfolgreich waren aber abermals die Gäste, die in der 83. Minute nach einem lupenreinen Konter zum 1:3 durch Genova kamen. Damit war die Gegenwehr des FC gebrochen und das Joniks-Team brachte den Sieg über die Zeit.