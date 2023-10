Fußball-Landesliga West TSC setzt in der engen Liga auf den Kampfgeist

Die Landesliga-Fußballer des TSC Zweibrücken eröffnen bereits am Freitagabend mit der Heimpartie gegen den VfR Kaiserslautern den zwölften Spieltag. Eigentlich hätte diese Begegnung erst am Sonntagnachmittag in Kaiserslautern stattfinden sollen, doch nun wurden kurzfristig das Heimrecht sowie der Austragungstag geändert. „Es war unser Wunsch, das Spiel auf Freitag bei uns vorzuverlegen. Wir haben am Freitag noch einen bayerischen Abend bei uns im Sportheim. Die Lauterer haben dankenswerterweise unserem Wunsch zugestimmt“, erklärt TSC-Spielertrainer Dennis Hirt die kurzfristige Programmänderung. Anstoß am Wattweiler Berg ist um 19.30 Uhr.