TSC Zweibrücken startet in Aufstiegsrunde : TSC schielt schon noch nach oben

Zweibrücken Zweibrücker starten beim SV Rodenbach in die Aufstiegsrunde der Fußball-Landesliga West.

Die Aufholjagd für den TSC Zweibrücken kann beginnen. Nach einer langen Winterpause sowie einer knapp zehnwöchigen, gesplitteten Vorbereitung wird es nun „wieder ernst“ für die Mannschaft von Trainer Peter Rubeck. Die am Sonntag, 15 Uhr, als Siebter mit sieben Zählern beim punktgleichen Fünften SV Rodenbach in die Aufstiegsrunde der Fußball-Landesliga West startet. Will das Team vom Wattweiler Berg noch einen Sprung nach oben machen, sind Ausrutscher nicht mehr erlaubt.

Und so geht die Rubeck-Elf mit dem Anspruch in die Restsaison, „eine möglichst gute Aufstiegsrunde zu spielen“, erklärt der Coach. „Mein Ziel vor der Saison war es, in die Aufstiegsrunde und dort im ersten Jahr unter die ersten Fünf zu kommen.“ Um das zu erreichen, werde er sich mit seiner Mannschaft voll reinhängen. „Und vielleicht geht dann ja auch noch ein bisschen mehr“, hofft Rubeck. „Natürlich ist es unser Wunsch, in der Aufstiegsrunde jetzt jedes Spiel zu gewinnen“, fügt Haliloglou an, ohne Druck auf die Mannschaft ausüben zu wollen. „Das Ziel ist es, in den nächsten zwei, drei Jahren den Sprung nach oben zu schaffen.“ Eigentlich sollte dieses Vorhaben zusammen mit Peter Rubeck angegangen werden. Doch mit dessen Wechsel im Sommer zum Saarlandligisten Borussia Neunkirchen „hat sich das erledigt“ (Rubeck). Bis es allerdings so weit ist, will der 60-Jähhrige mit seinem Zweibrücker Team noch Vollgas geben.