Fußball-Landesliga : TSC weiter im Gleichschritt mit Hermersberg vorne

Steven Mathieu vom TSC (links) gibt keinen Ball verloren. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Landesliga: Zweibrücker gewinnen souverän mit 2:0 gegen Hinterweidenthal. Stadtderby vor der Brust.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Angel

TSC Zweibrücken - SV Hinterweidenthal 2:0 (2:0). Der TSC Zweibrücken ist bereit für das Zweibrücker Stadtderby. Gegen den SV Hinterweidenthal gewann das Team von Trainer Peter Rubeck am Freitagabend absolut verdient mit 2:0 und steht somit weiter punktgleich mit Hermersberg an der Tabellenspitze der Südgruppe der Fußball-Landesliga West. Vor rund 200 Zuschauern am Wattweiler Berg hatten die Gastgeber die Partie von Beginn an im Griff. Nach 28 Minuten wurden die Bemühungen des TSC schließlich mit dem Führungstreffer belohnt. Erik Bischof stieg nach einer Ecke von Dennis Hirt am Höchsten und köpfte zum 1:0 des Gastgebers ein. Für Bischof war es bereits das fünfte Tor in den vergangenen vier Spielen.

Die ersatzgeschwächten Gäste hatten den konzentriert und kontrolliert spielenden Zweibrückern auch in der Folge wenig entgegenzusetzen. In der 38. Minute erhöhte Dennis Hirt mit einem sehenswerten Schuss aus rund 25 Metern folgerichtig auf 2:0. Im zweiten Durchgang spielte der TSC weiter nach vorne, mit der Führung im Rücken fehlte aber der letzte Wille, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Da Hinterweidenthal jedoch weiter vollkommen harmlos in der Offensive blieb, verflachte die Partie gegen Ende hin.