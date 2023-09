Fußball-Landesliga West TSC vermiest Rieschweiler die Feierlaune

An der Rieschweiler Kerwe wollten 300 Zuschauer das Kreis-Derby der Fußball-Landesliga West zwischen der SGR und dem TSC Zweibrücken sehen. Die Gäste verpassten der Feierstimmung der Hausherren durch das 2:0 (1:0) allerdings einen Dämpfer. „Diese Niederlage war ziemlich unnötig. Momentan ist unser Problem, dass wir nicht zwingend genug vors gegnerische Tor kommen. Wir waren in der ersten Halbzeit ein gutes Stück besser als der TSC Zweibrücken“, ärgerte sich SGR-Trainer Björn Hüther und fügte an: „Allerdings haben wir im Anschluss an eine Standardsituation das 0:1 kassiert.“ Diesem Treffer vorausgegangen war ein Freistoß von Sebastian Schmitt. Im Strafraum lauerte TSC-Kapitän Tobias Schön, der den Ball per Kopf auf Quincy Henderson auflegte. Henderson köpfte den Ball ins Rieschweiler Netz (19.) „Wir waren dann nicht zwingend genug, um unbedingt den Ausgleich zu erzielen. In einer Situation hätten wir allerdings einen Elfmeter bekommen müssen – aber das ist alles nebensächlich.“