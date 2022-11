Derby klare Angelegenheit für den TSC : Auch im Derby nichts zu holen für die VBZ

VBZ-Kapitän Max Baumann trennt TSCler Felix Stopp vom Ball. Aufhalten ließen sich die Gäste im Stadtderby allerdings nicht. Mit 4:1 ging das Duell der Zweibrücker Rivalen an das Team vom Wattweiler Berg. Foto: Martin Wittenmeier

Der TSC Zweibrücken gewinnt das Stadtduell am Hornbachstaden klar mit 4:1. SG Rieschweiler unterliegt mit 3:5 bei der SG Meisenheim-Desloch-Lauschied.

VB Zweibrücken – TSC Zweibrücken 1:4 (1:2) Auch das Zweibrücker Stadtderby ließ den Knoten bei den Landesliga-Fußballern der VB Zweibrücken nicht platzen. Mit 1:4 mussten sich die Hausherren dem Rivalen vor 315 Besuchern am Hornbachstaden geschlagen geben.

Die favorisierten Gäste gingen schon in der zwölften Minute durch einen Freistoßtreffer von Sebastian Schmitt mit 1:0 in Front. „Wir haben aber auch danach zu keinem Zeitpunkt die Ordnung verloren. Die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen haben gestimmt. Und wir sind auch gut in die Zweikämpfe hineingekommen“, fand VB-Trainer Lukas Österreicher. Dennoch konnten die Gäste zunächst ihre Führung durch Marc Arzt ausbauen (23.). In dieser Situation hatte es zuvor eine Ecke für den TSC gegeben und Arzt behielt im Gewühl die Übersicht. Allerdings brachte Luca Genova per Kopf die VB postwendend wieder heran (24.).

Nach dem Seitenwechsel sah Österreicher sogar zunächst eine „etwas überlegene Mannschaft von uns“. Die allerdings aus dieser Phase keinen Nutzen ziehen konnte, ehe die Gäste wieder stärker aufkamen. Als dann die Hausherren ihre Defensive lockerten, ergaben sich für den TSC immer mehr Räume. Anton Mittermüller (85.) per Schuss ins Eck sowie Dennis Hirt mit einem verwandelten Foulelfmeter (88.) sorgten letztlich für die Entscheidung. „Der Sieg der Gäste ging definitiv in Ordnung, ist aber um ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen. Auch wenn es ein weiteres Null-Punkte-Spiel war, bin ich zufrieden. Von daher müssen wir im Verlauf der anstehenden Woche konzentriert weiterarbeiten und wollen nun im nächsten Spiel den ersten Saisonsieg holen“, betonte Österreicher. Dabei gastiert das Schlusslicht am Samstag um 17 Uhr beim auf Rang 13 platzierten SC Idar-Oberstein II. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft sei momentan „wirklich gut“.

TSC-Trainer Florian Opitz zeigte sich mit der Leistung seiner Mannschaft bis zum 1:2-Anschlusstreffer der VB zufrieden. Der Gegentreffer sei „wie aus dem Nichts heraus“ gefallen. „Anschließend haben wir aber plötzlich aufgehört, Fußball zu spielen. Wir waren zu nervös und verkrampft“, erklärte Opitz. Für den Treffer zum 0:1 sei er Schmitt unter der Woche noch ein Kaltgetränk schuldig. Dieser habe bereits vor dem Spiel angekündigt, gleich bei seinem ersten Freistoß den Ball ins Netz zu „hauen“.

Trotz der „katastrophalen Platzverhältnisse“ habe seine Mannschaft dann wieder nach dem Seitenwechsel das Geschehen gut bestimmt. „Wir waren wieder energischer im Spiel und haben den absoluten Willen an den Tag gelegt, unbedingt gewinnen zu wollen“, erklärte der 35-Jährige. Der Sieg sei seiner Meinung nach auch in dieser Höhe in Ordnung gegangen. „Wir müssen auch das nächste Spiel mit der richtigen Einstellung angehen. Wir hoffen auf eine ganz gute Ausgangslage zur Winterpause. Aktuell bin ich mit der Tabellensituation zufrieden, der Anschluss nach oben ist noch gewahrt“, meinte der TSC-Trainer. Am Sonntag empfängt der mit 24 Punkten auf Rang sechs platzierte TSC um 14.30 Uhr den 14. VfL Simmertal.

SG Meisenheim-Desloch-Lauschied – SG Rieschweiler 5:3 (3:2). „Wir waren zu Beginn mehr um eine Spielkontrolle bemüht, während der Gegner schnell umschalten wollte“, erzählte Rieschweilers Trainer Marcus Eiser. Die drei Tore der Gastgeber bis zur Pause seien aber eher aus „unspektakulären Aktionen heraus“ gefallen. Die SGR zeigte sich in der Defensive zunächst etwas unkonzentriert, „was uns zwei Nackenschläge versetzte“. Bereits nach sechs Minuten traf Filip Emilio Höft zum 1:0 für die Hausherren. Kurz darauf legte Nico Prass nach (12.). Die Gäste fanden allerdings dank eines Doppelschlages innerhalb kurzer Zeit wieder ins Spiel zurück. Der wichtige 1:2-Anschlusstreffer gelang Kevin-Alexander Gundt (15.). Und fast vom Anstoß der Gastgeber weg schnappten sich die Gäste erneut den Ball und glichen durch Nils Lippick aus (16.). Im Anschluss an „zwei Umschaltaktionen“ geriet Rieschweiler abermals in Rückstand. Als Torschütze der SG Meisenheim-Desloch-Lauschied ließ sich in dieser Szene Laurenz Fach feiern (24.).