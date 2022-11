Fußball-Landesliga West : Der SGR gelingt zum Jahresabschluss ein wichtiger Schritt

Bei dem Jubel der Rieschweiler Sven Mayer und Daniel Preuß über den Treffer Mayers zum 2:0 ging die Eckfahne zu Bruch. Foto: Florian Schwarz

Beim überraschenden 3:0-Erfolg gegen Weselberg hielt die anfällige Defensive diesmal stand. VBZ gehen nach 1:3 in Hackenheim ohne Sieg in die Pause.

SG Rieschweiler – SC Weselberg 3:0 (1:0) Am letzten Spieltag vor der Winterpause ist bei der abstiegsbedrohten SG Rieschweiler der Knoten geplatzt. Der bisherige Tabellenvorletzte der Fußball-Landesliga West feierte einen überraschend klaren Heimsieg gegen den SC Weselberg, der nach einer starken Vorrunde Rang fünf eingenommen hatte. Außer der aktuellen Tabellensituation sprach auch das Hinrundenergebnis von 5:2 für die Gäste. Allerdings hatte Rieschweilers Trainer Marcus Eiser bereits in der Woche vor dem Spiel betont, dass die Weselberger im Klassement bislang über ihren Möglichkeiten abgeschnitten haben und von daher für seine Mannschaft durchaus etwas drin sei.

Und genau so sollte es dann auch kommen. Die Rieschweiler wollten sich unbedingt mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschieden und gaben von der ersten Minute an Vollgas. Das 1:0 fiel nach acht Minuten durch Mirko Tüllner. „Anschließend gab es weitere Chancen, sodass wir die Führung hätten ausbauen und deutlicher gestalten können. Dennoch sind wir dieses Mal konsequent geblieben und haben die knappe Führung mit in die Pause genommen“, erklärt Eiser.

In der zweiten Halbzeit konnten die Gastgeber „noch eine Schippe drauflegen und die Intensität noch einmal steigern“. Das Team von der dicken Eiche habe die Weselberger komplett in der eigenen Hälfte eingeschnürt. In der Folge konnte Rieschweiler auch noch ein zweites und drittes Tor erzielen. In der 87. Minute war Sven Eric Mayer mit dem 2:0 erfolgreich und stellte damit endgültig die Weichen auf den zweiten Heimsieg der laufenden Saison. Kurz darauf rundete schließlich Kevin-Alexander Gundt einen durchweg erfolgreichen Nachmittag für die Gastgeber ab und beseitigte mit seinem Treffer zum 3:0 die allerletzten Zweifel am Dreier (88.).

In den vorherigen 15 Begegnungen hatte die Eiser-Elf insgesamt 72 Mal den Ball aus dem eigenen Netz holen müssen und stellt damit die mit Abstand anfälligste Defensive in der Liga. „Auch diesbezüglich hat die Mannschaft geschlossen eine Reaktion gezeigt. Wir haben es geschafft, zwischen den Räumen stets in Überzahl zu agieren. Dadurch konnte sich der Gegner überhaupt nicht entfalten. Wir waren von Beginn an die spielerisch ganz klar dominierende Mannschaft. Falls es gefährlich wurde, resultierte dies aus den bekannt gefährlichen Freistößen und Eckbällen der Weselberger“, berichtet der SG-Trainer und ergänzt: „Das Ergebnis geht auf jeden Fall so in Ordnung. Wir können jetzt etwas durchschnaufen. In der Rückrunde wollen wir weiter punkten und aus dieser unangenehmen Tabellensituation rauskommen. Ich hoffe, diese Motivation können wir ins neue Jahr mitnehmen.“ Beim Stand von 1:0 habe seine Mannschaft, die einen Platz nach oben geklettert ist, einen „glasklaren Strafstoß“ nicht zugesprochen bekommen, sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen lassen.

TuS Hackenheim – VB Zweibrücken 3:1 (1:0). Auch in der letzten Partie des alten Jahres gelang dem Tabellenschlusslicht VB Zweibrücken nicht der bereits lang erhoffte erste Saisonsieg. Für die Elf vom Hornbachstaden war es im 16. Saisonspiel bei drei Unentschieden bereits die 13. Niederlage. „Unsere Leistung in der ersten Halbzeit war unterm Strich gut. Wir haben in diesem Zeitraum diszipliniert das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Die Hackenheimer waren zwar stark und sind sehr selbstbewusst aufgetreten, aber wir haben gut dagegengehalten“, berichtet VB-Spielertrainer Lukas Österreicher. Es habe auch gute Aktionen nach vorne gegeben, wenn auch im Angriff die allerletzte Durchschlagskraft fehlte. Letztlich sollte Hackenheims Spielertrainer Tim Hulsey zum Mann des Tages avancieren. „Er hat einfach vorm Tor das, was vielen Mannschaften – und insbesondere auch uns – fehlt: Einen absoluten Torriecher. Er traf nach 32 Minuten zum 1:0, was aber überhaupt kein Beinbruch ist“, meinte Österreicher.