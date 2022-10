Fußball-Landesliga : Rieschweiler kommt unter die Räder – Das ist der Grund

Co-Spielertrainer Dennis Hirt musste beim 2:0-Sieg des TSC Zweibrücken seinen erkrankten Chef Florian Opitz ersetzen. Foto: Martin Wittenmeier

Die Mannschaft des TSC Zweibrücken zeigt gegen die SG Meisenheim-Desloch-Lauschied Charakter. Die VB Zweibrücken verlieren erneut unglücklich. Die SGR kassiert haushohe Niederlage mit Ansage gegen Rodenbach.

Von Stefan Holzhauser

SG Meisenheim-Desloch-Lauschied – TSC Zweibrücken 0:2 (0:0) Eine Woche nach der überraschenden 0:2-Heimniederlage gegen die SF Bundenthal hat der TSC Zweibrücken auf dem Rasenplatz in Desloch die richtige Antwort gegeben. Die Mannschaft vom Wattweiler Berg musste dabei ohne ihren krankheitsbedingt fehlenden Trainer Florian Opitz auskommen. Für den Cheftrainer sprang Co-Spielertrainer Dennis Hirt in die Bresche. „Unser 2:0-Sieg war absolut verdient. Der Gegner ist überraschend defensiv aufgetreten. Wir wurden erst in der gegnerischen Hälfte angegriffen. Dass sie so tief stehen, war wirklich eine Riesenüberraschung für uns“, sagt Hirt. Und er ergänzt: „Wir hatten 75 bis 80 Prozent Ballbesitz. Der Gegner hat gar nicht mitgespielt, sondern nur mit elf Mann verteidigt. Wir haben es in der ersten Halbzeit ruhig gespielt, sind aber nur zu wenigen Torchancen gekommen.“ Die SG sei nur zu Beginn über zwei schnell vorgetragene Konter zu gefährlichen Aktionen gekommen. Bis zur Pause blieb es beim 0:0.

Zu Beginn der zweiten 45 Minuten übten die Gäste großen Druck aus und gingen auch im Anschluss an einen Eckball durch Sebastian Meil in Führung (50. Minute). Auch in der Folge überließen die Gastgeber dem TSC Zweibrücken trotz des Rückstandes die Spielkontrolle und setzten weiterhin auf Konter. Nach einem langen Einwurf war es dann erneut Meil vorbehalten, die Gäste endgültig auf die Siegerstraße zu bringen (66.). „Auch danach kam nichts vom Gegner. Unser Torhüter Maximilian Cölsch musste gerade mal einen Ball halten - und das war bei einem Schuss aus über 30 Metern Torentfernung. Ansonsten hatte er in der zweiten Halbzeit nichts zu tun. Wir haben es endlich mal geschafft, in der Defensive ohne Gegentreffer zu bleiben“, freut sich Hirt. Es sei eine „richtig gute“ Mannschaftsleistung gewesen.

Weiter geht es für den Tabellensechsten TSC Zweibrücken am kommenden Sonntag um 15.15 Uhr mit dem Verfolgerduell zu Hause gegen die auf Rang zwei platzierte SG Eintracht Bad Kreuznach. „Das ist ein richtig guter Gegner mit erfahrenen Spielern und hoffnungsvollen Talenten. Gerade in der Offensive verfügen sie über eine enorme Qualität. Für uns ist aber auch da etwas drin“, ist sich der Co-Spielertrainer des TSC Zweibrücken sicher.

SG Eintracht Bad Kreuznach – VB Zweibrücken 2:0 (1:0) „Wir haben uns auswärts gegen einen starken Gegner sehr gut präsentiert. Unsere Defensive hat gut gestanden. Unser Torhüter Merlin Schäfer hat seine Sache klasse gemacht“, erzählt VB-Spielertrainer Alexander Joniks. In einer Situation erlaubten sich die Gäste kurz vor der Halbzeitpause allerdings eine Unachtsamkeit, die Bad Kreuznachs Bastian Kreidler eiskalt zur 1:0-Führung bestrafte (41.).

Auch in den zweiten 45 Minuten gelang es den sehr gut aufgelegten Gästen, das Geschehen gegen eine der absoluten Spitzenmannschaften der Liga weiterhin offen zu halten. Die Spieler der SG Eintracht Bad Kreuznach mussten bis zur 90. Minute um den Sieg bangen. Erst zu diesem späten Zeitpunkt traf Berkan Ronay Celebi zur Entscheidung. „Wir hatten bereits in der ersten Hälfte durch Noah Semar eine gute Chance, um selbst in Führung zu gehen. Nach der Pause hat uns dann im letzten Drittel die letzte Genauigkeit und Entschlossenheit gefehlt - aber ansonsten war das von unserer Mannschaft ein sehr couragierter Auftritt. Wir haben alles gegeben. Von daher kann man mit der Einstellung der Mannschaft sehr zufrieden sein“, betont der VB-Spielertrainer.

Die kommenden Spiele seien nun für das mit erst zwei Punkten weiterhin sieglose Tabellenschlusslicht dafür entscheidend, wichtigen Boden im Klassement gutzumachen. „Wir müssen unbedingt den positiven Trend vom Spiel in Bad Kreuznach mitnehmen. In Sachen Einstellung und Laufbereitschaft war das alles klasse“, sagt Joniks.

Am nächsten Sonntag empfangen die VB Zweibrücken um 15 Uhr am Hornbachstaden den Tabellenelften SC Weselberg.