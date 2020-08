Fußball-Landesliga Ost : FSV-Zweite will ins obere Drittel

Jan Weinmann und Jannik Hebel (von links) stoßen aus der Jägersburger Jugend zur zweiten Mannschaft der Lila-Weißen. Neuzugang Niklas Buhles ist dort mit seinen 23 Jahren bereits einer der erfahrensten des Teams. Foto: Markus Hagen

Jägersburg In der vergangenen Saison in der Fußball-Verbandsliga kam der FSV Jägersburg II nicht über die Rolle des Prügelknaben hinaus. Trainer Goran Jurisic strebt nun den Neuanfang in der Landesliga an.

Für die zweite Mannschaft des FSV Jägersburg geriet die letzte Saison in der saarländischen Fußball-Verbandsliga Nordost zu einer mittelschweren Katastrophe. Zum Saisonabbruch nach 19 Spieltagen hatte die Reserve gerade mal vier Pünktchen auf dem Konto, zierte abgeschlagen das Tabellenende. Wenige Wochen vor dem Abbruch hatte Goran Jurisic Peter Eiden als Trainer beim FSV II ersetzt.

Jurisic spricht von einem „kleinen Neuanfang“ in der Landesliga Ost. Dass sein Team nicht mehr in der Verbandsliga an den Start geht, sie „vielleicht ganz gut so“. Der Kader der letzten Saison sei zu unerfahren für die Verbandsliga gewesen. Und auch die Mannschaft, die nächste Saison an den Start gehen wird, ist blutjung, wurde vornehmlich mit Spielern aus der eigenen Jugend verstärkt. „Für die Spieler der zweiten Mannschaft gilt in erster Linie der Ausbildungsgedanke. Junge Talente auch aus der U19 sollen an den Aktivenfußball herangeführt werden, sich taktisch und spielerisch verbessern, damit ihnen eventuell der Sprung in die erste Mannschaft gelingt“, erklärt Jurisic. So zum Beispiel die beiden 19-jährigen Mittelfeldspieler Jan Weinmann und Jannik Hebel aus der eigenen U19.

Auf einen Blick FSV Jägersburg II Saison 2020/201 Trainer: Goran Jurisic Neuzugänge: Jodi Daoud (FSG Ottweiler), Niklas Buhles (FV Schwalbach), Nils Eckfelder, Joshua Severin, Jan Weinmann, Jannick Hebel (alle eigene U19) Abgänge: Peter Müller, Ozan Yoltay, Ibrahim Zeini (alle SV Reiskirchen), Fabio Zwing (SV Schwarzenbach), Florian Eckert (SV Kirrberg), Luca Maurice Kciuk (SpVgg Einöd).

Jung sind zwar alle Neuzugänge der Lila-Weißen – aber nicht unerfahren. Von der FSG Ottweiler-Steinbach kam der 20-jährige Abwehrspieler Jodi Daoud, der in den vergangenen drei Spielzeiten für Ottweiler und Borussia Neunkirchen in der Saarlandliga auflief. Neuzugang und Mittelfeldspieler Niklas Buhles (FV Schwalbach) gehört mit 23 Jahren künftig schon zu den erfahrensten im Team der Jägersburger.

Mit Peter Müller, Ozan Yoltay und Ibrahim Zeini haben aber auch drei Stammspieler den Verein verlassen, die künftig für den Nachbarn und Ligakonkurrenten SV Reiskirchen auflaufen werden.

Dass seine Mannschaft den Wiederaufstieg ins Visier nehmen kann, glaubt Trainer Jurisic eher nicht. Dennoch soll sich Jägersburg II im oberen Tabellendrittel einordnen: „Wir wollen unter die besten sechs kommen.“ Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren. Beim 6:1-Testspielsieg gegen Bezirksligist SV Kirkel zeigte sich Jurisics Mannschaft bereits torhungrig Beim 4:3-Sieg gegen den SV Altstadt (ebenfalls Bezirksliga) offenbarte die Mannschaft aber auch die eine oder andere Schwäche in der Defensive.