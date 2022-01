Opitz zur neuen Runde Trainer beim TSC Zweibrücken : Opitz übernimmt im Sommer beim TSC

Zweibrücken Der Fußball-Landesligist ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Peter Rubeck fündig geworden. Der 34-jährige Trainer kommt vom Ligakonkurrenten SG Eppenbrunn an den Wattweiler Berg.

Bis zuletzt war der 34-jährige Opitz als Spielertrainer bei Ligakonkurrent SG Eppenbrunn tätig. Und das recht erfolgreich. In seiner ersten Saison 2018/19 stieg er mit dem dortigen Team als Bezirksliga-Vizemeister in die Landesliga auf, wo er in den beiden Folgejahren zum Zeitpunkt des coronabedingten Abbruchs jeweils auf Platz vier stand. In der laufenden Spielzeit rutschte die SGE als Sechster der Südgruppe in die Abstiegsrunde. Erst vor Weihnachten zog sich Opitz in Eppenbrunn aus dem Trainer-Trio mit Christian Zarbel und Mounir Rabahi zurück. In der Restsaison will der Mittelfeldspieler vornehmlich auf dem Feld mithelfen, den Klassenverbleib zu sichern. Beim TSC wird er ab Sommer „nur“ an der Seitenlinie stehen, wie Haliloglou erklärt.