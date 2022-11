Stadtderby in der Landesliga : Derbytime für TSC und VB Zweibrücken

Können Kapitän Max Baumann und seine VB Zweibrücken den TSC im Stadtderby überraschen? Foto: Stefan Holzhauser

Zweibrücken/Rieschweiler In der Fußball-Landesliga treffen am Samstag die beiden Zweibrücker Clubs zum Stadtderby aufeinander. Die Favoritenrolle hat der TSC, doch die Aussicht auf den ersten Saisonsieg gegen den Lokalrivalen dürfte auch die VB motivieren. Rieschweiler ist in Meisenheim gefordert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Holzhauser

Am dritten Spieltag vor der Winterpause kommt es in der Fußball-Landesliga erneut zum Kräftemessen zwischen den VB Zweibrücken und dem TSC Zweibrücken. Am Samstag geht es um 16 Uhr im Stadtderby einerseits um viel Prestige, aber auch um extrem wichtige Punkte. Das Schlusslicht VB Zweibrücken wartet nach 13 Spieltagen mit erst zwei Unentschieden bei elf Niederlagen immer noch auf den ersten Saisonsieg und ist in diesem Lokalkampf auf dem Papier klare Außenseiter. Allerdings mussten die Akteure des TSC Zweibrücken, der momentan mit 21 Zählern Tabellenachter ist, bereits in der laufenden Runde auf dem Rasenplatz am Hornbachstaden bange Minuten überstehen. Am Mittwoch, 31. August, lieferten die VB dem TSC in einem Duell des Südwestdeutschen Pokals extrem harte Gegenwehr und mussten sich am Ende erst nach Verlängerung mit 1:4 geschlagen geben. Für den Gastgeber hatte der mittlerweile vom Co- zum Chef-Spielertrainer aufgestiegene Lukas Österreicher zum 1:0 getroffen (18. Minute), ehe Dennis Hirt (41.), Erik Bischof (93., 117.) sowie Marc Arzt (95.) doch noch den TSC eine Runde weiter schossen.

Unter der Woche gab es am Mittwoch in der Landesliga West eine Nachholpartie, deren Ergebnis unter anderem den VB nicht geschmeckt hat. Dabei setzte sich der abstiegsgefährdete Tabellen-13. SC Idar-Oberstein II überraschend mit 2:1 beim Vierten SG Hüffelsheim durch. Der SC hat nun mit zehn Punkten bereits acht Zähler mehr als die VB. Dagegen war es für den TSC Zweibrücken kein schlechtes Ergebnis, konnte man so zumindest den Blickkontakt an die Tabellenspitze wahren. Hüffelsheim hätte bei einem Sieg gegen Idar-Oberstein Rang zwei eingenommen.

Bei den VB steht vorm Derby Peter Raje, dem zuletzt Knieprobleme zu schaffen machten, vor einer Rückkehr in den Kader. Auch Waldemar Schwab gibt nach privater Verhinderung sein Comeback im VB-Dress und könnte vor allem dank seiner Standard- und Schussstärke zu einem wichtigen Faktor für die Hausherren werden. „Insgesamt entspannt sich gerade unsere Personalsituation, was natürlich sehr gut ist. Es geht jetzt einfach darum, Selbstvertrauen zu tanken und möglichst schnell zum ersten Saisonsieg zu kommen“, meint Österreicher und ergänzt: „Im Pokal gegen den TSC hatte es unsere mit vielen AH-Spielern bestückte Truppe fantastisch gemacht. Am Samstag sind wir natürlich der klare Außenseiter. Dennoch erhoffe ich mir von meiner Mannschaft, dass sie von der ersten Minute an mit der Einstellung auf den Platz geht, zu überraschen und das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen.“ Man werde ab der Winterpause zweigleisig planen – sprich sowohl für die Landes- als auch für die Bezirksliga. „Aktuell ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es zu einem Abstieg kommt. Das wäre auch kein Beinbruch. Aber wenn wir nur ansatzweise wieder in die Spur finden, werden wir alles reinhauen, den sportlichen Erfolg zu erzwingen. Dann muss man einfach sehen, was dabei herauskommt“, betont Österreicher.

TSC-Trainer Florian Opitz erwartet am Hornbachstaden alles andere als einen Selbstläufer für seine Mannschaft. „Die VB wollen natürlich gegen uns den ersten Saisonsieg holen und danach versuchen, eine Serie zu starten. Wir stellen uns auf einen heißen Fight ein. Der Platz dort ist mit das Schlechteste, was ich bisher gesehen habe – deswegen wird Fußballspielen nicht großartig möglich sein. Es wird hauptsächlich über den Kampf gehen“, glaubt Opitz. Er muss am Samstag außer den Langzeitverletzten unter anderem auf Jonas Marschall verzichten, den eine Zerrung plagt.

Maximilian Decker fehlt wegen einer Rotsperre. Auch der mittlerweile nach einer Knieblessur wieder ins Training zurückgekehrte Quincy Henderson sei im Hinblick auf das Derby noch keine Option. Er hatte sich um das Kreuzband herum einen Bluterguss zugezogen. Dennoch sei der TSC-Kader gut genug aufgestellt, um das Saisonziel vor der Winterpause zu realisieren – und dies sind laut des TSC-Trainers neun Punkte aus den letzten drei Spielen der Hinrunde.

Auch der Tabellenvorletzte SG Rieschweiler (sechs Zähler) ist am Samstag um 16 Uhr gefordert und gastiert bei der auf Rang elf platzierten SG Meisenheim-Desloch-Lauschied (17 Punkte). Diese Partie wird auf dem Kunstrasenplatz in Meisenheim ausgetragen. „Der Gegner hatte bislang sehr wechselhafte Ergebnisse. Es besteht ein Hoffnungsschimmer darauf, mit etwas Zählbarem nach Hause zu fahren. Letztlich geht es für uns ausschließlich darum, nur auf uns zu schauen“, betont Rieschweilers Trainer Marcus Eiser. Man halte oft auch gegen weit oben in der Tabelle platzierte Teams gut mit, leiste sich dann aber „Unzulänglichkeiten“. Und diese würden dann die Ergebnisse der SG negativ beeinflussen. Am Samstag soll es anders werden und sich Rieschweiler endlich noch einmal für eine gute Leistung auch ergebnistechnisch belohnen.