Punkteteilung im Landesliga-Duell zwischen SGR und TSC Rieschweiler jubelt im Derby über spätes Remis

Zumal beide Mannschaften einen Sieg dringend benötigt hätten. So steckt die SG Rieschweiler mit vier Punkten als Tabellen-14. weiterhin in der Abstiegszone fest. Am kommenden Sonntag folgt für die Hüther-Elf um 15 Uhr eine extrem wichtige Partie beim nur einen Zähler davorliegenden 13. SV Hinterweidenthal, in der Hüther auf den zweiten Saisonsieg hofft. Und auch dem TSC Zweibrücken um Trainer Özal Acar hätte ein Sieg in Rieschweiler richtig gutgetan. Denn der ambitionierte Tabellenfünfte hat nun bereits sieben Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter SG Hüffelsheim. Und auch der Tabellenzweite TuS Hohenecken besticht seit Wochen aufgrund seiner enormen Konstanz und liegt momentan nur einen Zähler hinter dem Topteam zurück. Zwischen Hohenecken (18 Punkte) und dem auf Rang drei platzierten FC Schmittweiler-Callbach (13 Zähler) klafft bereits ein größeres Loch. Die Verfolger der beiden Spitzenmannschaften der Liga müssen aufpassen, nicht bereits vorzeitig den Anschluss an sie zu verlieren. Am Sonntag hat der TSC vor eigenem Publikum die Chance, den vierten Saisonsieg einzufahren: Dann ist ab 15 Uhr der noch sieglose Tabellenvorletzte FV Ramstein am Wattweiler Berg zu Gast.