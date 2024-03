Fußball-Kreispokal Pirmasens/Zweibrücken TSC-Zweite hofft auf das Quäntchen Glück

Nicht nur in der B-Klasse West spielen die Fußballer des TSC Zweibrücken II in dieser Saison eine starke Runde. Überraschend weit ist das Team des Trainerduos Sebastian Meil und Steffen Arreche zudem im Kreispokal Pirmasens/Zweibrücken gekommen. Und in dem steht an diesem Mittwochabend, 19 Uhr, das Halbfinale für die Rot-Schwarzen an. Der Tabellenzweite der B-Klasse empfängt dabei den Ligakonkurrenten und souveränen Spitzenreiter SG Weselberg-Linden am Wattweiler Berg. Eine schwere Aufgabe für den TSC, der das Hinspiel in der Punktrunde auf eigenem Platz mit 1:3 verloren hatte. Damals seien die Weselberger, die vor der Runde ihre erste Mannschaft aus der Landesliga zurückgezogen und in der B-Klasse einen Neustart gewagt hatten, „mit acht, neun Mann der früheren Ersten angetreten“, erklärt Hakan Haliloglou, Sportlicher Leiter des TSC. Dennoch hielten die Zweibrücker lange gut mit. Bis kurz vor Schluss hatte es 1:1 gestanden, nach dem späten 1:2 kurz kassierten die Hausherren damals in der Nachspielzeit durch einen Elfer noch das 1:3.