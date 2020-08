Fußball-Kreispokal Pirmasens/Zweibrücken : SC Stambach überrascht Petersberg

SVN Zweibrücken in der zweiten Runde des Fußball-Kreispokals Pirmasens-Zweibrücken raus.

SG VB Zweibrücken-SV Ixheim – SV Contwig 0:2 (0:1) Bis zur 55. Minute war die Partie ausgeglichen. Dann gab es zunächst Gelb-Rot gegen die Heimmannschaft – und nur eine Minute später markierte Tim Krieger das 2:0 für Contwig. Danach war es schwer für die SG, zurückzukommen. Bis zu diesem Zeitpunkt verpassten die Gastgeber, ihre Chancen in Tore umzumünzen. Mit der ersten Möglichkeit brachte Nikolaus Sefrin (20.) die Gäste dann in Führung.

SC Stambach – FK Petersberg 3:1 (1:0) Die Stambacher zeigten in der kampfbetonten Partie den größeren Siegeswillen. Nach der Führung durch Pascal Wallad (25.) versäumten es die Gastgeber, nachzulegen. So glich Alexander Hever (70.) aus. In der Schlussphase trafen Wallad (80.) und Christoph Bechtel (90.) für den am Ende überraschend klaren Sieg gegen die A-Klasse-Mannschaft.