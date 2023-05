Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern FCK steht schon wieder für Spektakel

Sie haben es schon wieder getan. Wie schon Anfang April beim 2:2 auf dem Betzenberg gegen den 1. FC Heidenheim hat Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern erneut in einer schon verloren geglaubten Partie dank einer irren Schlussphase einen Zähler gerettet. Am Sonntag im traditionsreichen Duell beim 1. FC Nürnberg stand es in der 88. Minute 1:3 aus Sicht der Roten Teufel. Am Ende hieß es aber 3:3 (1:2). Damit beendeten die Pfälzer, die auf fremden Plätzen zuvor 580 Minuten keinen Treffer erzielt hatten, auch ihre lange Auswärts-Torflaute.