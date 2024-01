Fußball-Landesligist TSC Zweibrücken Die Wege trennen sich nach sechs Jahren

Bezüglich der am Montag, 15. Januar, startenden Wintervorbereitung hat der TSC-Coach betrübliche Nachrichten: So werden mit Tüllner, Max Leyes, Marschall und auch Gensheimer gleich vier wichtige Spieler „aus beruflichen Gründen jeweils für längere Zeit ausfallen“. Dennoch strebe der TSC weiterhin das Erreichen von Platz eins oder zwei an. Aktuell liegen die Zweibrücker nach 16 Partien mit 29 Punkten einen Zähler hinter dem Dritten SV Rodenbach. Der Tabellenzweite SC Hauenstein hat bei zwei Begegnungen weniger zwei Punkte mehr als der TSC auf dem Konto. Und ganz vorne thront mit 15 Spielen und 34 Zählern der TuS Steinbach. „Alle Mannschaften haben noch einen weiten Weg zu gehen. Und wenn wir unsere bestmögliche Leistung abrufen, werden wir auch nur ganz schwer zu schlagen sein“, meint Acar. Mithelfen in Sachen Realisierung des Aufstiegstraums soll ab sofort auch Nico Büchel, den es in der Winterpause vom Spitzenreiter der Landesliga Ost, der SpVgg. Einöd-Ingweiler, an den Wattweiler Berg gezogen hat. „Er ist ein sehr starker Rechtsverteidiger, der in der Jugend beim FK Pirmasens bereits wichtige Erfahrungen in der Regionalliga sammeln konnte“, meint Özal Acar. Darauf angesprochen, ob im Hinblick auf die kommende Saison noch ein Co-Trainer verpflichtet werden soll, meint er: „Darüber ist noch keine Entscheidung gefallen. Wir haben aber auch diesbezüglich intern geeignete Kandidaten, die mal problemlos bei einer Abwesenheit von mir das Training leiten könnten.“