Grundschul-Fußball Deutschland ist Mini-Europameister

Auch wenn am Ende getreu dem Motto „Dabei sein ist alles“ sämtliche beteiligten Mannschaften gemeinsame Sieger waren, sollte doch eine sportliche Entscheidung über den „EM-Titel“ fallen. Das mit großer Spannung erwartete Finale gewann schließlich Deutschland gegen Österreich mit 2:1. Deutschland wurde von der Grundschule Einöd zusammen mit der Dependance Beeden vertreten. Lehrer Patrick Sefrin betreute das Team. „Als wir den Kindern verrieten, dass wir Deutschland vertreten dürfen, waren sie begeistert. Ich selbst komme aus dem Handballbereich, betreue aber bei uns an der Grundschule alles, was mit Fußball zu tun hat“, erklärte Sefrin. Der „nach einem richtig spannenden und guten Finale“ gewonnene Pokal werde nun an der Schule einen Ehrenplatz erhalten – „und zwar so, dass er von allen in Augenschein genommen werden kann, vermutlich vor dem Büro der Schulleitung“. Sein Spieler Till ist elf Jahre alt und gerade vom FC Homburg zum FC Palatia Limbach gewechselt. „Beim Fußball gibt es nicht nur Siege, sondern auch Niederlagen. Auch wenn es mal nicht so gut läuft, muss man das als Mannschaft gemeinsam wegstecken“, zeigte Till bereits in seinem noch jungen Alter eine vorbildliche Einstellung. Doch an diesem Tag durften seine Mitspieler und er selbst ausschließlich feiern und stemmten am Ende den Siegespokal stolz nach oben. Zur Mannschaft gehörte auch der neunjährige Giuliano, der bei der SV Elversberg dem runden Leder hinterherjagt. Für ihn wäre es aufgrund seiner italienischen Wurzeln auch schön gewesen, Italien als EM-Teilnehmer zu vertreten. Doch Gewissenskonflikte, für sein deutsches Team gegen Italien Tore zu schießen, gab es nicht – die „Italiener“ trafen nicht auf Deutschland.