Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern Mit großer Energie in eine „neue Zeitrechnung“

Es sei nun vor allem wichtig, die Mannschaft wieder zu stabilisieren, sagt er mit Blick auf die zurückliegenden Ergebnisse. Beim 1:4 gegen Magdeburg am Samstag habe er aber auch – gerade in Hälfte eins – „sehr viele gute Sachen“ gesehen. „Die die Jungs mit Mut – so FCK-like wie es sein sollte – auf den Platz gebracht haben. „Wir dürfen nicht den Fehler machen, alles auf links zu drehen. Dafür haben wir auch keine Zeit. Es wird darum gehen, wie man die individuellen Fehler abstellen kann“, erklärte Grammozis. „Ich hoffe, dass die Mannschaft ein, zwei Dinge umsetzen kann, die wir ihnen an die Hand geben.“ Grammozis wisse selbst nur zu gut, dass solche Phasen nicht einfach sind. Auch nicht für den Kopf. „Aber ab jetzt ist eine neue Zeitrechnung. Alles, was vorher war, zählt jetzt nicht mehr.“ Jeder bekomme die Chance, sich neu zu beweisen. „Und dabei wollen wir die Energie reinbringen, die dieser Verein auch verkörpert“, sagt der neue FCK-Coach, der bisher bei Darmstadt 98 und bis März 2022 beim FC Schalke 04 an der Seitenlinie stand. Kurios: Schon bei den Lilien hatte Grammozis damals die Nachfolge von Dirk Schuster angetreten. „Da steht aber keine Systematik dahinter.“