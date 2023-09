Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern Schuster warnt vor „Dreckspatzigkeit“ des KSC

Wobei ihm die Brisanz des Duells durchaus bewusst ist. „Dieses Derby elektrisiert brutal. Die Mannschaft fiebert darauf hin“, erklärt Schuster und ergänzt: „Alle Spieler haben in der zweiwöchigen Länderspielpause voll mitgezogen. Jeder weiß, was die Partie für unsere Fans bedeutet.“ Das sei auch bei den beiden Duellen der Vorsaison deutlich geworden. Nicht nur beim 2:0-Heimsieg auf dem Betze, sondern auch beim 0:2 der Lautrer im Wildparkstadion „haben die Fans einen Riesenalarm“ gemacht. „Die haben uns von der ersten Minute gepusht und dazu beigetragen, dass wir in Karlsruhe ein gutes Spiel machen konnten.“ An die Leistung wolle der FCK anknüpfen „und dabei das Ergebnis verändern“. Nach der Niederlage hätten sich die FCK-Anhänger sicher den einen oder anderen komischen Spruch anhören müssen. „Das wollen wir dieses Mal besser machen, um unsere Fans mit einem besseren Gefühl aus dem Stadion schicken zu können.“ Rund 3000 FCK-Anhänger werden erwartet. „Wir wissen, dass es eine hitzige Atmosphäre wird. Beide Mannschaften werden sich nichts schenken.“