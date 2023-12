Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern Thomas Hengen beklagt Stagnation

Ein einziges Spiel sowie drei Niederlagen in Folge allein können jedoch nicht der Auslöser für einen solchen Schritt sein. „Die Gesamtentwicklung hat 2023 nicht den Weg genommen, wie wir uns das alle vorgestellt haben“, gibt Thomas Hengen zu. Der Blick auf die Statistik gibt den FCK-Verantwortlichen Recht. Im Schnitt erzielten die Pfälzer unter Schuster im Kalenderjahr 2023 1,09 Punkte pro Spiel, kassierten dabei durchschnittlich zwei Gegentreffer. Nicht der Anspruch, mit dem die kostspielig verstärkten Pfälzer dann auch in die laufende Saison der 2. Fußball-Bundesliga gestartet waren. Nach einem holprigen Start mit zwei Niederlagen sah es nach einem starken Lauf, bedingt auch durch die guten Auftritte und die starke Torausbeute von Stürmer Ragnar Ache, eigentlich sehr vielversprechend auf dem Betze aus. Der FCK hatte sich in die Spitzengruppe der Liga vorgearbeitet. Der Genickbruch für das Selbstvertrauen und die Lockerheit kam mit dem 3:4 in Düsseldorf Ende Oktober, als die Pfälzer nicht nur eine 3:0-Führung herschenkten, sondern auch Ache mit einer Bänderverletzung verloren. Seinen Ausfall konnte die Offensive der Roten Teufel nicht kompensieren. Zudem leistete sich die Defensive um den derzeit rotgesperrten Boris Tomiak zu häufig individuelle Schnitzer. Etwa wie beim 0:1 gegen Kiel am Sonntag.