Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern Wachsender Frust auf dem Betzenberg

Erneut war es Pichler, der die FCK-Abwehr narrte und zum 3:0 einschob. „Das hat uns den Stecker gezogen.“ Gegen die Kieler, die nun den klaren Vorsprung verwalteten, war Kaiserslautern in der Folge zumindest um das Anschlusstor bemüht, doch Terrence Boyd scheiterte in der 75. Minute an Kiels Keeper Timon Weiner. Holstein habe sich im Stile einer Spitzenmannschaft verdient den Sieg gesichert. Und so könnten die Störche in der kommenden Woche der Nutznießer sein, wenn die Topteams St. Pauli und HSV im Hamburger Stadtderby gegeneinander spielen. Für den FCK geht es nun am Wochenende beim 13. SC Magdeburg um wichtige Zähler. „Es ist jetzt unser aller Pflicht, aus dieser Situation wieder rauszukommen“, hofft Dirk Schuster nach der Aufarbeitung der Niederlage auf neue Kraft und neuen Schwung.