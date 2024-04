Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern Mit Euphorie, aber kühlem Kopf nach Hamburg

Dass die Roten Teufel nach dem „anstrengenden“ Pokalduell – und dem anschließenden Feiern – mit einem körperlichen Nachteil zu den Hanseaten reisen werden, glaubt der FCK-Coach nicht. „Das sind Vollprofis, die mal eine Englische Woche verkraften können. Und da wir das Spiel erfolgreich gestaltet haben, rückt die Müdigkeit da in den Hintergrund.“ Und das Hochgefühl seiner Spieler habe der 70-jährige Trainerroutinier am Dienstag auch keinesfalls ausbremsen wollen. „Das Feiern muss man den Jungs auch zugestehen. Die haben ja mitbekommen, was beim Public Viewing auf dem Betzenberg los war. Und sie haben auch noch in der Stadt erlebt, was da für eine Begeisterung war – das gibt es gutes Gefühl. Da kannst du die Spieler nach so einem Erlebnis ja nicht nach Hause schicken.“ Diese Euphorie wollen die Pfälzer nun mit nach Hamburg nehmen. „Wenn man gewinnt, ist das immer ein positiver Schritt.“ Aber seit Mittwoch spiele der Pokal keine Rolle mehr. „Wir sprechen nur noch über die Liga, nur über das Spiel gegen den HSV, das ist in unseren Köpfen – und das wird schwer genug.“