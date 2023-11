Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern FCK geht „frustriert“ in Länderspielpause

Dabei verlief die zunächst ereignisarme Partie noch ganz gut für die Gäste. Vor 12 100 Zuschauern gingen die Roten Teufel mit ihrer ersten echte Torchance in Führung (39.). Richmond Tachies Flanke von der rechten Seite landete im Strafraum bei Terrence Boyd, dem der Ball versprang. Dieser landete aber genau bei dem heranrauschenden Marlon Ritter, der das Leder mit voller Wucht zu seinem vierten Saisontreffer in die linke untere Ecke zimmerte. Mehr gelang aber auch dem FCK in Halbzeit eins nicht, bei dem Philipp Klement erstmals in dieser Runde von Beginn an auf dem Platz stand. Zudem rückte Julian Niehues in die Startelf. Boris Tomiak fehlte rotgesperrt. Kevin Kraus hingegen, der gegen Fürth kurz vor Schluss eine leichte Gehirnerschütterung erlitten hatte, gab grünes Licht und lief auf. „Wir haben defensiv in der ersten Hälfte zwar wenig zugelassen, allerdings waren wir im Spielaufbau und im Passspiel zu fehlerbehaftet, zu unruhig und nicht mit dem richtigen Zutrauen“, bemängelte Schuster