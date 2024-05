Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern FCK vor erstem Matchball optimistisch

Und der könnte im besten Fall bereits am Samstagnachmittag in trockenen Tüchern sein. Doch Friedhelm Funkel ist sich sicher, dass die Berliner, für die es als Neunter sportlich um nichts mehr geht, keinesfalls einen Gang zurückschalten werden. „Ich erwarte die Hertha topmotiviert“, sagt er und ergänzt: „Wer Pal (Dardei, Anm. d. Red.) kennt – und ich kenne ihn sehr gut – der weiß, dass der überhaupt nichts schleifen lässt. Er verlangt seiner Mannschaft in jedem Spiel alles ab. Er ist schon als Spieler immer vorweg gegangen und so ist er auch als Trainer.“ Zudem wolle sich der Hauptstadt-Club, den Funkel selbst in der Saison 2009/10 schon trainiert hat, in seiner letzten Heimpartie der Saison sicher mit einem Sieg von seinem Publikum verabschieden. „Daher wird das ein sehr schweres Auswärtsspiel.“ In dem der FCK-Coach seine Mannschaft „so sehen will, wie sie in den letzten Spielen gespielt hat. Das war schon sehr gut“. Und eine ähnliche Leistung werde nötig sein, um gegen Berlin zu punkten. „Denn sie werden bedingungslos versuchen, das Spiel zu gewinnen, sie werden sehr laufstark und bei Standards sehr gefährlich sein“, betont Funkel: „Das hat der FCK schon am eigenen Leib erfahren müssen.“