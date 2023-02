Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern : Offensiv wieder mehr Mut entwickeln

Robin Bormuth (re.) ist einer von vier FCK-Spielern, die in Paderborn an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehren. Im Kader zurück ist Hendrick Zuck. Foto: dpa/Uwe Anspach

Kaiserslautern Bei dem angriffslustigen und derzeit sehr formstarken SC Paderborn wird am Freitagabend auch die Defensive des 1. FC Kaiserslautern stark gefordert sein. Dennoch erhofft sich Trainer Dirk Schuster in dem Verfolgerduell der 2. Fußball-Bundesliga wieder mehr Zielstrebigkeit in der Vorwärtsbewegung.

Aus der ersten Auswärtsniederlage der Saison in St. Pauli (0:1) will der 1. FC Kaiserslautern die richtigen Lehren ziehen. Das gilt nicht nur für die Spieler, sondern auch die Trainer des Fußball-Zweitligisten, wie Coach Dirk Schuster bei der Pressekonferenz vor dem Verfolgerduell am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) beim derzeit gut aufgelegten SC Paderborn betont.

Nach fünf Siegen und sieben ungeschlagenen Spielen in Serie hatten die Roten Teufel am vergangen Sonntag in Hamburg mal wieder das Gefühl einer Niederlage verkraften müssen. Intensiv fiel am Tag danach die Analyse aus. „Es war ein ganz wunder Punkt von uns in St. Pauli, dass wir von der Passgenauigkeit, -qualität und dementsprechend der Passquote unterirdischen Fußball gespielt haben“, hadert Schuster. Er habe seine Mannschaft nach den ersten beiden Partien des Jahres gegen Hannover (3:1) und Kiel (2:1) schon eine Schritt weiter gewähnt. „Wir hatten im Spiel nach vorne nicht die Überzeugung und den Mut, den Gegner richtig zu attackieren“, fügt der 55-Jährige an. „Wir waren auch unzufrieden mit dem Verhältnis der Zweikampfgewinne.“ Zu wenig habe seine Mannschaft nach vorne investiert, sich „den Schneid abkaufen lassen“.

Dabei fasst sich der FCK-Coach selbstkritisch auch an die eigene Nase. Der Plan, mit physischer Präsenz dem robusten, zweikampfstarken Gegner zu begegnen, sei defensiv zwar über weite Strecken aufgegangen. „Wir haben hinten relativ viel wegverteidigt bekommen, haben uns mit allem, was wir hatten, in die gegnerischen Möglichkeiten reingeworfen.“ Aber mit dem nächsten Schritt, den Gegner auch in deren Hälfte unter Druck zu setzen, mit gutem Passspiel oder guten Laufwegen, mit dem Aufziehen von verschiedenen Räumen, habe sich sein Team sehr schwergetan. „Vielleicht hätte uns da einer der Spieler gutgetan, die auf der sehr starken Bank gesessen haben“, betont Schuster. Spielstarke Jungs wie Marlon Ritter oder Philipp Klement. „Es gab Gedankengänge, nach dem Kieler Spiel die Startformation etwas zu verändern.“ Durch die Ausfälle von Hendrick Zuck (Hüfte) und Boris Tomiak (gelbgesperrt) hatten sich dann allerdings schon zwei Spieler aus dem Kader verabschiedet. „Mehr wollten wir nicht verändern, weil ein gut funktionierendes Uhrwerk nicht komplett auseinandergerissen werden soll.“ Im Nachhinein sei man immer schlauer, betonte der FCK-Coach und fügte an: „Wir müssen jetzt die richtigen Lehren daraus ziehen, was da auf dem Platz verkehrt gelaufen ist. Auch wir als Trainerteam hinterfragen uns hier ständig.“

Gegen eine sehr formstarke Mannschaft haben die Pfälzer nun am Freitag in Paderborn die Chance, es besser zu machen und ihre gute Position zu verteidigen. Keine leichte Aufgabe gegen das Team von Coach Lukas Kwasniok, das mit drei Ligaerfolgen in das neue Jahr gestartet ist und sich dadurch in der Tabelle – am punktgleichen FCK vorbei – auf Rang vier gearbeitet hat.

„Die Spielweise der Paderborner ist brutal offensiv ausgerichtet. Von der ersten bis zur letzten Minute geht es hier sehr aktionsreich nach vorne. Denen ist es scheißegal, ob die Mannschaft 2:0, 3:0 führt oder hinten liegt – diese Truppe kennt nur eine Richtung: Und das ist die gegen das gegnerische Tor.“ Mit dem 1:0 gegen den Karlsruher SC, dem 4:1 gegen Düsseldorf, dem 4:3 in Hannover und dem erst späten Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Stuttgart (1:2) habe der SC das zuletzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt. „Da müssen wir zunächst defensiv wieder ganz sauber arbeiten und darüber hinaus wieder den Mut entwickeln, Paderborn wehzutun. Wir müssen bereit sein, selber noch mehr offensiv in Aktion zu treten und gefährlich zu werden.“

Womöglich dann wieder mit Klement und Ritter in der Startformation. Die wie auch der von dem kommenden Gegner ausgeliehene Robin Bormuth sowie Ben Zolinski eine Paderborner Vergangenheit mit sich bringen. „Klar ist die Eigenmotivation sehr hoch, es seinem vorherigen Arbeitgeber zu zeigen“, weiß auch Dirk Schuster. „Das ist aber keine Garantie, dass die Spieler am Freitagabend direkt auf dem Platz stehen.“ Wieder einsatzbereit ist auch Hendrick Zuck, der beim 0:1 im Hinspiel auf dem Betze kurz nach der Pause mit Rot vom Platz flog. Der Saarländer, der „sich in einer hervorragenden Form befindet“, werde auf jeden Fall im Kader stehen. Zudem hat Tomiak seine Gelbsperre abgesessen. „Ich hoffe, dass wir die richtige Elf herausfiltern werden.“