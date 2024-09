Fußball-Regionalliga Südwest FC Homburg will Serie in Gießen ausbauen

So dürften Tim Steinmetz und Manuel Kober nachrücken. „Kober ist zwar gelernter Innenverteidiger, aber er kann auch – wie gegen Villingen bewiesen– außen in der Abwehrkette spielen“, erklärt der Trainer. Auf Torhüter Tom Kretzschmar wird er in Gießen zurückgreifen können, dem die in Frankfurt erlittene Nervenverletzung an der Schulter immer noch etwas zu schaffen macht.