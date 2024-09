Fußball-Regionalligist FC Homburg Hummel will mit seinen Toren weiter zum Aufschwung beitragen

In guter Laune zeigt sich in dieser Woche David Hummel im Training des FC Homburg. Dazu hat der Mittelstürmer der Grün-Weißen auch allen Grund. Zum einen befindet sich der Club nach dem holprigen Saisonstart in der Fußball-Regionalliga Südwest im Aufwind, zum anderen hat er selbst mit seinen Treffern zuletzt zu den Erfolgen beigetragen. Wie beim jüngsten Sieg in Gießen, wo Hummel bereits seinen vierten Saisontreffer zum 2:0-Endstand erzielt hatte. Nur zu gerne würde der 22-Jährige im anstehenden Heimspiel am Samstag, 14 Uhr, gegen den FC Astoria Walldorf nachlegen.