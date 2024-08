Fußball-Regionalliga Südwest FC Homburg muss von der ersten Minute an voll im Spiel sein

Von der ersten Minute an voll im Spiel zu sein, das wünscht sich Ristl auch von seiner Mannschaft. „In Trier und gegen Stuttgart war die erste Halbzeit unbefriedigend. Jetzt müssen wir in Mainz schon in den ersten 45 Minuten unser Potenzial zeigen.“ Keinesfalls wollen die Grün-Weißen schon wieder einem Rückstand hinterherlaufen. „Wir haben das Zeug dazu, auch in Mainz bei einem sehr unbequemen Gegner zu gewinnen“, hofft der Kapitän dieses Mal einen guten Start in die Partie zu erwischen. „Wenn wir in Führung gehen, ist alles möglich.“ Auch der ersehnte erste Saisonsieg.