Fußball-Regionalliga Südwest Danny Schwarz wird Coach des FC Homburg

Zu den letzten beiden Auswärtsspielen der Saison setzt der FC Homburg je einen Fanbus ein. Für das Spiel am Freitag im Moselstadion in Trier gibt es noch Fahrkarten zum Preis von zwölf Euro. Abfahrt am Parkplatz im Bereich Waldstadion ist am Freitag um 16 Uhr. Zudem besteht noch eine Zustiegsmöglichkeit um 16.15 Uhr am Hauptbahnhof. Die Fahrt zur Partie bei der U21 der TSG Hoffenheim am 27. Mai kostet 15 Euro. Abfahrt ist um 10.45 Uhr am Parkplatz/Waldstadion. Eine Viertelstunde später können die Fans auch am Hauptbahnhof Homburg einsteigen. Fahrkarten gibt es auf der Geschäftsstelle und für das Spiel bei der TSG Hoffenheim II beim letzten Heimspiel der Saison am 20. Mai gegen Wormatia Worms.