Fußball-Regionalligist FC Homburg Nach harter Trainingswoche mit Ausfällen

Gegen den FC Memmingen tauchte in der Startformation Raphael Akoto auf, der am Freitagabend nach vergeblichem Probetraining bei einem anderen Verein, noch nach Österreich nachreiste. Neben Akoto plant der FCH auch nicht mehr mit Ivan Knezevic, obwohl beide Spieler noch einen Vertrag bis Juni 2025 haben. Knezevic wurde ebenfalls nicht mit ins Trainingslager genommen. Er wird mit einem Wechsel zum Bayern-Regionalligisten SpVgg Bayreuth in Verbindung gebracht. Gegen Memmingen ließ Schwarz neben Akoto Neuzugang Ramzi Ferjani mit Björn Kichhoff in der Innenverteidigung spielen. Tim Steinmetz lief außen in der Viererabwehrkette. Auf den Sechserpositionen und im Mittelfeld kamen Dominic Schmidt, Lukas Quirin, Nicolas Jörg und Neuzugang Leon Petö zum Einsatz. In der Offensive tauchten als neue Stürmer Jermain Nischalke und Amar Suljic auf. In der ersten Halbzeit tat sich der FC Homburg gegen den FC Memmingen, der gerade aus der Regionalliga Bayern abgestiegen war, schwer. Mit dem ersten Angriff (31.) in der zweiten Hälfte brachte Nischalke die Homburger mit 1:0 in Front. Wenig später vergab er seinen nächsten Treffer, wie auch zehn Minuten vor dem Abpfiff, als er freistehend am Memminger Torhüter Dominik Dewin scheiterte. Die FCH-Hintermannschaft hatte bis auf eine Szene – Leonis Vetter (47.) brachte aus guter Position den Ball nicht unter – keine Probleme.