Fußball-Regionalligist FC Homburg : Erneute Pleite gegen einen Aufsteiger

David Hummel (links) hatte mit einem Strafstoß an die Latte bei der 1:3-Niederlage mit dem FC Homburg Pech. Foto: Markus Hagen

Homburg Fußball-Regionalliga: Glückloser FC Homburg unterliegt im Heimspiel der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mit 1:3.

Von Markus Hagen

(mh) Rückschlag für den FC Homburg im Titelkampf der Fußball-Regionalliga Südwest. Nach der überraschenden 1:3-Heimniederlage am Freitagabend im Waldstadion gegen den Aufsteiger SG Fulda-Lehnerz und dem 2:0-Erfolg des Spitzenreiters SSV Ulm gegen den RW Koblenz beträgt der Rückstand der Grün-Weißen auf Platz eins nach sechs Spieltagen bereits vier Punkte.

Timo Wenzel wollte seiner Mannschaft nach dem verregneten Spiel allerdings keinen Vorwurf machen. „Irgendwie wollte der Ball nicht ins Tor, genügend Chancen hatten wir." Der FCH-Trainer haderte allerdings mit der Leistung des Unparteiischen Philipp Hofheinz. „Normalerweise sage ich nichts gegen die Entscheidungen des Schiedsrichters. Aber, was er stetig in den 90 Minuten gegen uns gepfiffen hat, ist unbegreifbar." So habe er eine Notbremse (62.) von Marius Grösch ebenso wenig geahndet, wie ein Foul an Mart Ristl unmittelbar vor dem 3:1 des Aufsteigers. „Dazu gab es Gelbe Karten gegen meine Spieler, während Fulda für Fouls nicht bestraft wurde." Auch Wenzel selbst erhielt für seine Kritik am Schiri den gelben Karton gezeigt.

Dabei begann die Partie, die wegen eines Gewitters gut 20 Minuten später angepfiffen wurde, für die Homburger optimal. Nach einer Bilderbuch-Kombination brachte Luca Plattenhardt (6.) mit seinem bereits vierten Saisontor die Hausherren früh in Führung. Aber ebenso schnell glich Fulda durch Will Anderesen Siakant zum 1:1 aus (12.). Nach einem Freistoß verteidigte der FCH die Aktion nicht sauber, obwohl Wenzel vor dem Spiel noch explizit vor den gefährlichen Standards der SG gewarnt hatte. Gut zehn Minuten später prallten FCH-Innenverteidiger Michael Heilig und sein Teamkollege Mart Ristl aufeinander. Beide mussten behandelt werden. Heilig spielte mit einer Platzwunde am linken Ohr und einem Turban ebenso weiter, wie Ristl, der an einer blutenden Wunde am Kopf allerdings mehrfach vom Platz musste.

Auf dem nassen Rasen passierte nach dem 1:1 lange Zeit nichts mehr. Erst kurz vor der Pause hatte Markus Mendler (40.) die nächste gute Möglichkeit für den FCH, wenig später streifte ein von David Hummel abgegebener Ball nur die Latte. Zudem parierte Gästetorwart Tobias Wolf noch einmal gegen Mendler. Fulda-Lehnerz konzentrierte sich in dieser Phase auf das Halten des Unentschiedens.

Der FCH hatte auch nach dem Seitenwechsel durch Hummel (56.) die nächste Möglichkeit. Es folgte die 62. Minute. SG-Torhüter Wolf schlug einen Ball genau auf Homburgs Faban Eisele, der anschließend bei seinem Alleingang kurz vor dem Strafraum von Grösch erwischt wurde. Der Schiedsrichter hatte aber kein Foul und demnach keine Notbremse gesehen. Nur sechs Minuten später bekam der FCH die Quittung für seine nächste Nachlässigkeit im Defensivverhalten: Kevin Hillmann (68.) brachte die Hessen mit ihrem zweiten Torschuss in Führung.

Wenzel wechselte danach fleißig aus, brachte unter anderem Thomas Gösweiner für das Sturmzentrum. Nachdem zunächst Eisele eine ganz klare Torchance versiebte, hatte Gösweiner mit mehreren Gelegenheiten, die jeweils knapp am Kasten vorbeigingen, mehrfach das 2:2 auf dem Kopf. Eiskalt hingegen die Gäste: Deren nächsten Angriff verwertete Siakam zum 3:1. Der Spielverlauf war auf den Kopf gestellt. Timo Wenzel musste zerknirscht festhalten: „Bei den Gegentoren haben wir ganz schlecht verteidigt."

Offensivspieler Markus Mendler stellte fest, dass dieser Freitagabend „total verkorkst“ war. „Es fing mit dem schnellen 1:0 für uns gut an, aber nach dem Ausgleich lief alles gegen uns. Zuerst die Verletzungen von Heilig und Ristl, dann brachten wir den Ball nicht mehr im Tor unter, trotz vieler Chancen." Und Fulda-Lehnerz habe einfach extrem effektiv gespielt.